Зря полковник вспомнил 37 год во время акции Pussy Riot, считает Венедиктов

Полковник, орущий на Pussy Riot, которые выбежали на поле во время финальной игры чемпионата мира по футболу зря вспомнил 37 год, считает Алексей Венедиктов. Историю надо знать лучше. О том, что случись такое в 37, козлом отпущения стал бы сам служитель правопорядка, подробно рассказал журналист в своем блоге.

«В славном 1937 году этот полковник, допустивший на подведомственной ему территории в присутствии главы государства Сталина Иосифа Виссарионовича такое безобразие, был бы уже арестован, допрошен, пытан», - написал Венедиктов. Доблестный страж правопорядка признался бы во всех грехах, сдал бы всех своих сообщников, реальных и мнимых и все равно был бы расстрелян – скорее, застрелен пулей в затылок и сброшен в общую яму для таких, как он, на Бутовском полигоне.

Его родственники были бы объявлены членами семьи изменника Родины и отправлены в лагеря, где бы и сгинули. «Вот что такое для Вас, товарищ полковник, был бы 37-й год, о котором Вы так сладостно вспомнили. И палачи бывают жертвами», - напомнил журналист историю словоохотливому полковнику московской полиции.

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен историю России во время акции Pussy Riot не вспоминал, но вот до рукоприкладства чуть не дошел. «Я вышел из себя, потому что мы играли в хорошем темпе. Мы показывали хороший футбол, а затем матч прервался. Я был взбешен, схватил парня и в тот момент подумал, что было бы здорово просто вышвырнуть его со стадиона», — признался Ловрен Daily Mail.