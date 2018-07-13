В выходные в Москве будет превышена климатическая норма по температуре

Метеорологи предупредили москвичей о превышении в выходные климатической нормы по температуре воздуха в столице. Кроме того, специалисты не исключают кратковременные дожди в некоторых районах Москвы.

сайте Гидрометцентра, днем температура воздуха может подняться до 28 градусов. Столбики термометров ночью в субботу и воскресенье будут достигать 19 градусов по Цельсию. Как отмечается сегодня на официальномГидрометцентра, днем температура воздуха может подняться до 28 градусов.

Предполагается, что в начале следующей недели в дневное время температура составит 29 градусов, а в ночное – 19. Кроме того, 16 июля в городе ожидаются кратковременные осадки. Москвичам и гостям города рекомендуют не забывать дома зонты.