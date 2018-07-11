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В Нижнем Новгороде ливни разрушили дорогу, построенную к ЧМ-2018
11 июля 2018, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]
Нижегородцы обсуждают в социальных сетях последствия ливня, одно из которых - разрушение потоком воды части набережной и дороги около стадиона «Нижний Новгород», возведенных к чемпионату мира по футболу.
По данным госзакупок, в Нижнем Новгороде на дорожные работы возле футбольного стадиона было потрачено 768 миллионов рублей. Издание «НН.ру» уточнило, что сильнее всех страдает набережная Волги в микрорайоне «Седьмое небо»: дорогу затопило, а тротуар вообще сполз вниз. Как говорят нижегородцы, набережная начала сыпаться еще до конца реконструкции перед чемпионатом мира.
Напомним, ЧМ-2018 проходит в России с 15 июля по 15 июля в 11 городах. Несколько матчей мундиаля состоялись в Нижнем Новгороде. Успешно выступивший на ЧМ-2018 Денис Черышев - уроженец Нижнего Новгорода.
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