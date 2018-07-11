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Медики рассказали о состоянии спасенных из пещеры в Таиланде 12 детей
11 июля 2018, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]
Все 12 детей, спасенные из пещеры в Таиланде, живы и здоровы. Местные медики отметили, что большинство мальчиков находится в удовлетворительном состоянии. По уточненным сведениям представителей Минздрава Таиланда, подростки из футбольной команды, которые оказались заблокированы в пещере с 23 июня и провели там две недели, потеряли каждый в весе примерно по два килограмма.
Сейчас дети находятся в госпитале. У них выявлена инфекция. Несколько дней юные футболисты еще будут находиться под наблюдением врачей, и вскоре их отпустят домой, - сообщает Газета.ру.
По оценке медиков, ребята, которым от 11 до 15 лет, находятся в удовлетворительном состоянии, признаков стресса у них не замечено. Вчера последних детей и тренера вывели из пещеры. Их на вертолете доставили в госпиталь в городе Чианграй.
Спасательная операция по эвакуации детей и их тренера завершилась 10 июля. В ней принимали участие дайверы - бывшие "морские котики". Один из них погиб.
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