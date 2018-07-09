Разводить свинство можно будет только по-крупному

Свиноводам предписано усилить биологическую защиту своих хозяйств до 3 и 4 уровня. Чтобы «предупредить распространение африканской чумы свиней», фермерам придется оборудовать контрольно-следовую полосу (дезбарьер), установить отпугиватели птиц, ввести режим «черное и белое» – полную смену одежды при входе и выходе и ее дезинфекцию. Все это стоит огромных денег, которые не под силу собрать сельским жителям, владельцам личных подсобных и мелких крестьянско-фермерских хозяйств.

Фактически их вынуждают конкурировать с крупными свиноводческими комплексами, у которых гораздо больше ресурсов. Более того деньги на поддержание безопасности продукции крупных комплексов выделяются из государственного бюджета. А фермерам придется платить из собственного кармана.

По сообщениям «Новой газеты», новосибирский фермер Александр Берестов, который содержит 150 голов, посчитал, что переход на третий уровень защиты обойдется ему в 44 миллиона рублей. Такой порядок сумм для простых крестьян слишком высок.

Если требования не будут соблюдены, главам районных администраций предлагается «принять меры по переводу личных подсобных хозяйств граждан на альтернативные направления животноводства», говорится в распоряжении Министерства сельского хозяйства Новосибирской области. То есть фермерам попросту запретят разводить свиней. При этом сельские жители сомневаются, что это вынужденная мера, а не лобби крупных свиноводческих комплексов.