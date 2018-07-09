Жителей Подмосковья и дачников ждут штрафы за борщевик

Владельцев земли в Подмосковье в скором времени будут штрафовать за территории, заросшие борщевиком. Законопроект подготовило Министерство сельского хозяйства Подмосковья.

Согласно законопроекту, штраф в размере от 150 тысяч рублей до 1 млн рублей будет налагаться на юридических лиц, для должностных взыскание будет от 20 до 50 тысяч рублей, а для физических в пределах 3–5 тысяч рублей.

Борщевик Сосновского - уроженец Кавказа - попал на поля России в послевоенные годы в середине прошлого века. Особенно проблемными по распространению борщевика, вызывающего сильнейшие ожоги, являются северный, северо-западный и центральные регионы. В Германии, Чехии, скандинавских странах, Эстонии, Белоруссии действуют правительственные и общественные программы борьбы с борщевиком.

Борщевик достигает до 4 метров в высоту. При контакте с ним у человека возникают сильнейшие ожоги, которые в отдельных случаях способны привести к летальному исходу, уточняет News.ru.