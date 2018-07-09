Погранслужба ФСБ России в Крыму задержала в Азовском море 7 судов из Украины
9 июля 2018, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки береговая охрана Погранслужбы ФСБ России задержала в Азовском море 7 торговых судов, которые направлялись в/из морпортов Украины, пишут "Аргументы недели - Крым"
Об этом у себя в соцсетях сообщил эксперт «Майдана иностранных дел» Андрей КЛИМЕНКО.
По его словам, это новый рекорд. Предыдущий был зафиксирован 5 июля – тогда не пропустили 5 судов.
КЛИМЕНКО уточнил, что 8 июля 6 судов, следующих из/в порты Бердянска или Мариуполя, были перехвачены с 00:30 до 23:00. Еще одно – около 1:00 в ночь на 9 июля.
«Те, кто должен и имеет средства защищать экспортные пути в/из украинских портов в Азовском море, как и раньше, уже более 2 месяцев, делают вид, что ничего страшного не происходит», – написал он.
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