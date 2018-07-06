//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Участницам «ВИА Гры» не мобильно с новой солисткой
- В США арестован певец и актер Крис Браун
- Уснувшего на скамейке в Москве певца обокрали на крупную сумму
- Телеведущая Яна Кошкина опубликовала такое фото, что ее назвали бабушкой
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Песков: Путин обладает информацией о реакциях на повышение пенсионного возраста
6 июля 2018, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин обладает полной информацией по дискуссиям, которые развернулись среди россиян по поводу планов властей повысить пенсионный возраст.
По данным опроса «Левада-центра», 89% считают, что сейчас возраст выхода на пенсию оптимальный. В ряде регионов россияне провели акции против повышения пенсионного возраста.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин никогда не ограничивается только принятием сухих отчётов ведомств, - передает RT. По словам Пескова, глава государства в курсе реакции на соответствующие инициативы. "Как всегда, по всем не только важным, но и менее важным, он получает всю полноту информации по самым разным каналам, что является залогом того, что президент обладает именно объективной информацией, а не субъективной", — прокомментировал Песков.
Ранее стало известно, что петиция Президенту с просьбой возврата работникам 22% пенсионных взносов, которые работодатель платит в Пенсионный фонд, набрала более 38 тысяч подписей, напоминает НСН.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
Песков: Путин обладает информацией о реакциях на повышение пенсионного возраста
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Бойцы ДНР уничтожили из гранатометов нарушившие «хлебное перемирие» силы ВСУ
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Спорт
Уснувшего на скамейке в Москве певца обокрали на крупную сумму
//Культура
Популярному британскому певцу Элвису Костелло диагностировали рак
//Общество
//Новости партнеров
//В мире
//Культура
Татьяна Полякова: Настоящее и будущее российской литературы и книги
//Здоровье
//Новости СМИ2
//Общество
В Крыму не успели использовать градобойные установки, сумма ущерба-52 млн. руб.
//Политика
//Культура
//Новости Redtram
//Спорт
Путин попросил звезд мирового футбола предсказать победителя ЧМ-2018
//Общество
//В мире
//В мире
//В мире
Минобороны Украины приостановило учения из-за гибели 3 военнослужащих
//Общество
В возрасте 52 лет умер депутат, поддерживавший повышение пенсионного возраста
//live
«Путин рано или поздно должен выступить по поводу пенсионной реформы!»
Телеведущая Яна Кошкина опубликовала такое фото, что ее назвали бабушкой
Саша Савельева удивила всех своим нарядом на "семейной свадьбе"
//Общество
Ученые научились лечить рак, от которого умерли Фриске и Хворостовский
//В мире
В правительстве Украины обнародовали сценарий поэтапного захвата ДНР и ЛНР
//Спорт
Аделина Сотникова набьет тату в случае победы сборной России над Хорватией
//Общество
В сети опубликовано видео пожара в доме на Пятницкой в Москве
//В мире
Японские СМИ сообщили об исполнении приговора основателю секты «Аум Синрикё»