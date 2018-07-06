Песков: Путин обладает информацией о реакциях на повышение пенсионного возраста

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин обладает полной информацией по дискуссиям, которые развернулись среди россиян по поводу планов властей повысить пенсионный возраст. Депутаты Госдумы не успеют обсудить пенсионную реформу до каникул

По данным опроса «Левада-центра», 89% считают, что сейчас возраст выхода на пенсию оптимальный. В ряде регионов россияне провели акции против повышения пенсионного возраста.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин никогда не ограничивается только принятием сухих отчётов ведомств, - передает RT. По словам Пескова, глава государства в курсе реакции на соответствующие инициативы. "Как всегда, по всем не только важным, но и менее важным, он получает всю полноту информации по самым разным каналам, что является залогом того, что президент обладает именно объективной информацией, а не субъективной", — прокомментировал Песков.

Ранее стало известно, что петиция Президенту с просьбой возврата работникам 22% пенсионных взносов, которые работодатель платит в Пенсионный фонд, набрала более 38 тысяч подписей, напоминает НСН.