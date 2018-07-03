Московский школьник набрал 400 баллов по результатам ЕГЭ. Он сдал на максимальные 100 баллов сразу четыре предмета в рамках Единого государственного экзамена в этом году.

Выпускник сдавал русский язык, математику профильного уровня, биологию и химию. По каждому из этих предметов юноша набрал максимальные сто баллов, в итоге – 400 баллов, сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

В Рособрнадзоре также отметили, что число школьников, набравших высокие баллы по результатам ЕГЭ, в этом году выросло. В текущем году не было зафиксировано утечек материалов ЕГЭ. Самым популярным предметом по выбору оказалось обществознание, его выбрали 53% школьников. На втором месте по популярности – физика (25%), сообщает РБК.