Матвиенко не понравилось в Чите: "бурьян по пояс"
3 июля 2018, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]
В ходе рабочей поездки в Забайкальский край у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко состоялся серьезный разговор с руководством Читы. Она назвала безобразием состояние улиц города.
Валентина Матвиенко посетила краевой драматический театр, онкологический диспансер, а также ожоговый и кардиологический центры. Глава Совфеда заметила плохое состояние дорог, неподстриженные газоны и разбитые тротуары, по которым на каблуках не пройдешь. Матвиенко назвала театральную площадь "раздолбанной", а сломанный фонтан "уродищем".
"Пусть на меня читинцы не обижаются за резкость. Я знаю, что они большие патриоты. Город-то красивый, но власти должны поработать", - подчеркнула Валентина Матвиенко, передает Чита.ру.
Ранее сообщалось, что власти города подготовились к приезду главы Совета федерации: начали укладывать новую тротуарную плитку и высаживать рассаду цветов, а также выкрасили бордюры и пешеходные дорожки.
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