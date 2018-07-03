В ходе рабочей поездки в Забайкальский край у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко состоялся серьезный разговор с руководством Читы. Она назвала безобразием состояние улиц города. Валентина Матвиенко станцевала под песню Бузовой "Мало половин"

Валентина Матвиенко посетила краевой драматический театр, онкологический диспансер, а также ожоговый и кардиологический центры. Глава Совфеда заметила плохое состояние дорог, неподстриженные газоны и разбитые тротуары, по которым на каблуках не пройдешь. Матвиенко назвала театральную площадь "раздолбанной", а сломанный фонтан "уродищем".

"Пусть на меня читинцы не обижаются за резкость. Я знаю, что они большие патриоты. Город-то красивый, но власти должны поработать", - подчеркнула Валентина Матвиенко, передает Чита.ру.

Ранее сообщалось, что власти города подготовились к приезду главы Совета федерации: начали укладывать новую тротуарную плитку и высаживать рассаду цветов, а также выкрасили бордюры и пешеходные дорожки.