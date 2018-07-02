Google признала подпись Крымского моста некорректной

Пользователи сети обратили внимание на то, что Крымский мост в Google картах обозначен некорректно: со стороны Тамани – на русском языке, а ближе к полуострову – на украинском.

«Мы знаем о некорректном обозначении Крымского моста. Наши команды работают над исправлением», - сообщила компания Google.

В Крыму, в свою очередь, вовсю поиронизировали над этой ошибкой на Google Maps. В частности, депутат Госсовета республики Крым Владислав Ганжара отметил, что Украина не имеет ни моральных, ни юридических прав ни на сам полуостров, ни на собственно Крымский мости. А вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский назвал некорректную подпись «рецидивом болезни».

Крымский политолог Владимир Джаралла высказал мнение, что работа Google не была доведена до конца, поскольку в Крыму на самом деле не два, а три государственных языка: русский, крымско-татарский и украинский, и права всех национальностей реально обеспечиваются. «То, о чем говорили десятилетиями в ходе пребывания в составе Украины, было решено сразу же в самые короткие сроки и без каких бы то ни было осложнений», приводит его слова РИА Новости.