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Скончался бывший глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко
2 июля 2018, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в Москве после тяжелой продолжительной болезни на 81-м году жизни скончался бывший председатель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко. Об этом сообщил сын журналиста Антон Кравченко.
Леонид Кравченко занимал пост председателя Гостелерадио СССР с 1990 года. Кроме того, в разные годы он являлся руководителем таких изданий как «Труд», «Строительная газета», «Парламентская газета» и ТАСС.
Сын Леонида Кравченко сообщил, что в последнее время отец тяжело болел. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно, сообщает РИА Новости.
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