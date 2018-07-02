Скончался бывший глава Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

Сегодня в Москве после тяжелой продолжительной болезни на 81-м году жизни скончался бывший председатель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко. Об этом сообщил сын журналиста Антон Кравченко.

Леонид Кравченко занимал пост председателя Гостелерадио СССР с 1990 года. Кроме того, в разные годы он являлся руководителем таких изданий как «Труд», «Строительная газета», «Парламентская газета» и ТАСС.

Сын Леонида Кравченко сообщил, что в последнее время отец тяжело болел. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно, сообщает РИА Новости.