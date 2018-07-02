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Крымский мост на картах Google Maps подписан на украинском языке
2 июля 2018, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]
На картах американской компании Google (Google Maps) название Крымского моста подписано на украинском языке. Крымский мост, построенный через Керченский пролив, соединил Краснодарский край - материковую часть России и полуостров Крым.
Со стороны Тамани название Крымского моста на карте Google Maps написано на русском языке "Крымский мост", со стороны Керчи — по-украински "Кримський Мiст". Подписи Крымского моста на украинском заметили пользователи сети.
Открытие автомобильной части Крымского моста состоялось 15 мая. Торжественно мост открыл президент РФ Владимир Путин. Российский лидер лично проехал по мосту за рулем грузовика. На картах Google сооружение обозначили спустя двое суток, но без названия. Крымский мост состоит из автомобильного и железнодорожного переходов. Запустить грузовой транспорт по мосту планируют будущей осенью. Строительство железнодорожного моста планируется закончить к концу 2019 года.
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