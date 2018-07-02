//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Озвучены детали гибели атаковавшего Докучаевск минометного расчета ВСУ
2

Появились данные о разгроме попавших в огневую ловушку под Горловкой сил ВСУ
3

У противостоящих украинской армии ополченцев Донбасса появился новый враг
4

Челябинцы выразили протест против повышения пенсионного возраста
5

Обнародованы первые кадры испытаний созданного в ДНР оружия для городских боев

//Общество 13+

Крымский мост на картах Google Maps подписан на украинском языке

2 июля 2018, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]

Крымский мост на картах Google Maps подписан на украинском языке
фото: globallookpress.com

На картах американской компании Google (Google Maps) название Крымского моста подписано на украинском языке. Крымский мост, построенный через Керченский пролив, соединил Краснодарский край - материковую часть России и полуостров Крым. 

Киев заявил о «военной угрозе» Украине из-за Крымского моста

Киев заявил о «военной угрозе» Украине из-за Крымского моста

 

Со стороны Тамани название Крымского моста на карте Google Maps написано на русском языке "Крымский мост", со стороны Керчи — по-украински "Кримський Мiст". Подписи Крымского моста на украинском заметили пользователи сети.

Открытие автомобильной части Крымского моста состоялось 15 мая. Торжественно мост открыл президент РФ Владимир Путин. Российский лидер лично проехал по мосту за рулем грузовика. На картах Google сооружение обозначили спустя двое суток, но без названия. Крымский мост состоит из автомобильного и железнодорожного переходов. Запустить грузовой транспорт по мосту планируют будущей осенью. Строительство железнодорожного моста планируется закончить к концу 2019 года.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Спорт

Король Испании поздравил Владимира Путина с победой сборной России

Король Испании поздравил Владимира Путина с победой сборной России

Президент Владимир Путин позвонил королю Испании Филиппу VI после матча чемпионата мира по футболу между сборными двух стран, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

//Политика

Игоря Шувалова ждут на допрос в Лондоне

Игоря Шувалова ждут на допрос в Лондоне

Великобритания через Интерпол может выписать так называемый «красный ордер» на экстрадицию бывшего первого вице премьера, а ныне председателя госкорпорации «Внешэкономбанк» Игоря Шувалова. Его хотят допросить

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

ВВС Великобритании нанесли удар по сирийской армии в провинции Хомс

ВВС Великобритании нанесли удар по сирийской армии в провинции Хомс

Истребители ВВС Великобритании нанесли удар по сирийской армии в пустыне Эт-Танфа в провинции Хомс на границе с Ираком и Иорданией. Атака британских ВВС по сирийской армии была еще в июне.

//Общество

Бреющий полет самого тяжелого грузового самолета Ан-225 сняли на видео

Бреющий полет самого тяжелого грузового самолета Ан-225 сняли на видео

В Боливии советский транспортный самолет Ан-225 "Мрия" пролетел под проводами линии электропередач Видео, как огромное воздушное судно заходит на посадку, пролетая на малой высоте, опубликовано очевидцами.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Политика

США рапортовали об успешных испытаниях управляемой ядерной бомбы

США рапортовали об успешных испытаниях управляемой ядерной бомбы

Военно-воздушные силы США провели первые квалификационные тесты управляемой ядерной бомбы B61-12, для испытаний использовались стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit.

//Спорт

Испанский полузащитник Андрес Иньеста заявил о завершении карьеры

Испанский полузащитник Андрес Иньеста заявил о завершении карьеры

Испанский полузащитник Андрес Иньеста после проигрыша сборной России на чемпионата мира заявил о завершении карьеры. Вчера был "самый грустный день" в его карьере.

//Спорт

Лоза высказал оригинальное мнение, почему сборная России выиграла у Испании

Лоза высказал оригинальное мнение, почему сборная России выиграла у Испании

Юрий Лоза высказал мнение об игре сборной России со сборной Испании на матче ЧМ по футболу. По мнению Лозы, нашим футболистам помогло то, что они играли у себя дома и болельщики молились и болели больше испанцев.

//Шоу-бизнес

Беременная Лера Кудрявцева опубликовала видео с трибуны "Лужников"

Беременная Лера Кудрявцева опубликовала видео с трибуны "Лужников"

Беременная телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала видео с трибуны "Лужников", на матче сборных России и Испании она болела за наших вместе со своим мужем-хоккеистом Игорем Макаровым.

//Политика

Путин подписал указы о присвоении военным частям имена украинских городов

Путин подписал указы о присвоении военным частям имена украинских городов

Президент РФ Владимир Путин 2 июля подписал несколько указов о присвоении почетных наименований ряду частей российской армии. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

//Общество

Пять человек погибли при купании в море в Крыму за один день

Пять человек погибли при купании в море в Крыму за один день

Пять человек погибли при купании в море за сутки, еще троих удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

//Новости партнеров

//Спорт

Видео из космоса: с МКС поздравили Россию с победой

Видео из космоса: с МКС поздравили Россию с победой

Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, находящиеся на Международной космической станции, поздравили российскую сборную, всех болельщиков и страну с выходом в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

//Политика

В Киеве раскрыли детали плана по «зачистке» российского Крыма

В Киеве раскрыли детали плана по «зачистке» российского Крыма

На Украине раскрыли детали плана по «зачистке» Крыма после восстановления контроля Киева над полуостровом. С соответствующим заявлением выступил Айдер Муждабаев, представитель запрещенного в России Меджлиса.

//В мире

Пушков высказался о требовании Эстонии остановить "Северный поток - 2"

Пушков высказался о требовании Эстонии остановить "Северный поток - 2"

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу требования главы МИД Эстонии Свена Миксера остановить строительство газопровода "Северный поток - 2".

//Общество

В России вступили в действие поправки в закон о вождении в нетрезвом виде

В России вступили в действие поправки в закон о вождении в нетрезвом виде

Со 2 июля в России начинает действовать закон, согласно которому водители будут нести административную ответственность в том случае, если у них будет обнаружено 0,3 грамма спирта на один литр крови.

//Криминал

На Украине убита женщина из цыганского лагеря

На Украине убита женщина из цыганского лагеря

В украинском городе Берегово Закарпатской области была убита цыганка. Женщину в обмороке нашли 1 июля на одной из улиц города. "Скорая" забрала ее в больницу еще до приезда полиции, но спасти ее медики не смогли.

//Общество

Милонов поддержал предложение после побед сборной России устраивать выходные

Милонов поддержал предложение после побед сборной России устраивать выходные

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов считает, что в стране после побед национальной сборной по футболу просто необходим выходной день. По его словам, после победы россиян над испанцами все депутаты поддержат эту инициативу.

//В мире

Защитники Донбасса приготовились взорвать позиции армии Украины из-под земли

Защитники Донбасса приготовились взорвать позиции армии Украины из-под земли

В случае начала полномасштабного наступления Вооруженных сил Украины в Донбассе их позиции будут взорваны ополченцами ДНР из-под земли. Об этом сообщил российский военный корреспондент Семен Пегов.

//Шоу-бизнес

Галкин рассказал, как они с Пугачевой болели за сборную России

Галкин рассказал, как они с Пугачевой болели за сборную России

Интересовалась ли когда-нибудь Алла Пугачева футболом? За сборную России на мачте с Испанией болела точно. Супруг Примадонны Максим Галкин опубликовал в Instagram фото, как они с женой радовались победе.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Специалисты рассказали, какая еда опасна в жару

Специалисты рассказали, какая еда опасна в жару

Самой опасной едой в жаркое время года становится уличный фаст-фуд. Сезонные общепиты часто не оборудованы системами водоснабжения и канализации, в них отсутствуют условия для соблюдения даже элементарных правил гигиены.

//Спорт

Испанские болельщики в русских кокошниках на трибуне "Лужников" насмешили сети

Испанские болельщики в русских кокошниках на трибуне "Лужников" насмешили сети

Испанские болельщики в русских кокошниках на трибуне "Лужников" насмешили телезрителей, смотревших 1 июля матч между сборными России и Испании на чемпионате мира по футболу. Колоритная компания.

//Общество

Россиянам облегчат процесс выписки из квартиры мигрантов

Россиянам облегчат процесс выписки из квартиры мигрантов

Проект поправок в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ" позволит собственникам квартир отменить регистрацию иностранцев без их участия.

//Общество

На матче Испания-Россия болельщики съели 300 кг шашлыка и выпили тонну пива

На матче Испания-Россия болельщики съели 300 кг шашлыка и выпили тонну пива

В Симферополе, в фан-зоне в парке отдыха «Гагаринский» 1 июля 2018 года собрались около тысячи болельщиков. Болели, ели, пили. Матч закончился победой России.

//В мире

Уничтожение российскими «Панцирями» напавших на Хмеймим дронов сняли на видео

Уничтожение российскими «Панцирями» напавших на Хмеймим дронов сняли на видео

Работа ПВО, отразивших нападение группы беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, попала на видео. Снятые местными жителями кадры оказались в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Управляющие компании должны будут отчитываться перед жильцами

Управляющие компании должны будут отчитываться перед жильцами

Минстрой обяжет управляющие компании каждый год готовить полную отчетность собственникам жилья. При претензиях со стороны жильцов собственники будут иметь возможность потребовать возвращения от УК полученной экономии.

//Новости Redtram

//Общество

Крымский мост на картах Google Maps подписан на украинском языке

Крымский мост на картах Google Maps подписан на украинском языке

На картах Google (Google Maps) название Крымского моста подписано на украинском языке. Крымский мост, построенный через Керченский пролив, соединил материковую часть России и полуостров Крым.

//Политика

ЛДПР: В отношении России ведется «игра без правил»

ЛДПР: В отношении России ведется «игра без правил»

В партии ЛДПР считают, что политическое давление на Россию связано исключительно с экономическими причинами. Требование Евросоюза к России признать ответственность за крушение малайзийского "Боинга-777", сбитого над Украиной в 2014 году, - повод для продления антироссийских санкций

//В мире

ВСУ атаковали ракетами силы ополченцев и сорвали «хлебное перемирие» в Донбассе

ВСУ атаковали ракетами силы ополченцев и сорвали «хлебное перемирие» в Донбассе

Вооруженные силы Украины, задействованные в операции на востоке страны, сорвали «хлебное перемирие». Согласно договоренностям, заключенным сторонами конфликта, режим прекращения огня начал действовать 1 июля.

//В мире

СМИ: Трамп не может помешать прокладке "Северного потока - 2"

СМИ: Трамп не может помешать прокладке "Северного потока - 2"

Президент США Дональд Трамп не может помешать реализовать проект "Северный поток — 2". Политику Дональда Трампа обсуждали участники всемирной конференции по газу на прошлой неделе в США.

//Спорт

Путин следил за матчем России и Испании и 2 раза звонил Черчесову

Путин следил за матчем России и Испании и 2 раза звонил Черчесову

В России празднуют победу российской сборной по футболу над сборной Испании на чемпионате мира по футболу. Президент РФ Владимир Путин поздравил главного тренера нашей команды Станислава Черчесова и всю команду.

//В мире

Медики назначили императору Японии Акихито постельный режим

Медики назначили императору Японии Акихито постельный режим

Император Японии Акихито пожаловался своим врачам на плохое самочувствие. Симптомы головокружение и тошнота - следствие церебральной анемии — недостатка кровоснабжения мозга.

//В мире

Почему Порошенко считает Канаду "самым искренним другом" Украины

Почему Порошенко считает Канаду "самым искренним другом" Украины

Петр Порошенко назвал Канаду "самым искренним другом" Украины: "В мире, наверное, нет искренней друга Украины, чем Канада. Счастья и процветания вашей стране, в которой живут прекрасные люди!".

//live

«Может ли быть эффективной борьба с коррупцией без конфискации?»

«Может ли быть эффективной борьба с коррупцией без конфискации?»

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 гг. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации. Вопрос: «Теперь будем действовать по вновь утвержденному плану?»

//Общество

Валентина Матвиенко станцевала под песню Бузовой "Мало половин"

Валентина Матвиенко станцевала под песню Бузовой "Мало половин"

В ходе рабочей поездки в Саранск сенатор Валентина Матвиенко вместе с главой Мордовии Владимиром Волковым и мэром города Петром Тултаевым станцевала под трек Ольги Бузовой «Мало половин».

//В мире

В США протестующие использовали детей как плакаты на митингах против Трампа

В США протестующие использовали детей как плакаты на митингах против Трампа

Массовые протесты против президента США Дональда Трампа и его иммиграционной политики прошли по всей территории Соединенных Штатов. Участники акций использовали детей в качестве живых плакатов. Об этом сообщают западные СМИ.

//Спорт

Сборная России впервые в 1\4 финала ЧМ. Победу над Испанией одержали по пенальти

Сборная России впервые в 1\4 финала ЧМ. Победу над Испанией одержали по пенальти

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России состоялся в московских «Лужниках». Сборная России впервые за всю историю мундиалей вышла из группы и вся страна ждала этот матч.

//Спорт

Появились первые кадры из "победной раздевалки" сборной России

Появились первые кадры из "победной раздевалки" сборной России

Пресс-служба российской команды разместила в социальной сети видео из раздевалки футболистов, где громко скандируется "Молодцы, молодцы!". "Победная раздевалка. Всех с победой!" — гласит подпись.

//Спорт

Игоря Акинфеева забрали на допинг-контроль

Игоря Акинфеева забрали на допинг-контроль

Голкипер и капитан сборной России Игорь Акинфеев после матча 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией успел ответить только на один вопрос журналистов. Допинг-офицеры забрали 32-летнего вратаря прямо во время общения с журналистами.

//Спорт

Акинфеев признан лучшим игроком матча Россия - Испания

Акинфеев признан лучшим игроком матча Россия - Испания

Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола.

//Непознанное

На спутнике Урана Титании уфологи рассмотрели купола города

На спутнике Урана Титании уфологи рассмотрели купола города

На спутнике Урана найдет город, состоящий из огромных куполов. По словам уфологов, это может быть инопланетной базой, так как все строения в непонятном объекте имеют правильную форму.

//Политика

В Совфеде ответили на планы Порошенко поднять флаг Украины над Севастополем

В Совфеде ответили на планы Порошенко поднять флаг Украины над Севастополем

Заявление Петра Порошенко о том, что над Севастополем будет поднят флаг Украины, оценили в СовФеде. Член комитета по международным делам Сергей Цеков отметил, что лучше бы власти Украины подняли флаги на своих одесских базах.

//Спорт

Россия победила Испанию. Стас, ты космос! Акинфеев - супер!

Россия победила Испанию. Стас, ты космос! Акинфеев - супер!

Россия впервые вышла в 1\4 финала ЧМ-2018, обыграв сборную Испании. Денис Черышев заплакал от счастья. А испанцы, для которых футбол - целая жизнь, зарыдали от такой неудачи.

//Шоу-бизнес

Полина Гагарина опубликовала видео жаркого тверка в греческом отеле

Полина Гагарина опубликовала видео жаркого тверка в греческом отеле

Полина Гагарина сейчас отдыхает в Греции. Певица делится в Instagram фото и видео. недавно она разместила запись своего зажигательного танца в розовом бикини и джинсовых рваных шортах.

//Шоу-бизнес

Татьяна Устинова так похудела, что ее теперь и не узнать

Татьяна Устинова так похудела, что ее теперь и не узнать

Недавно известная писательница Татьяна Устинова взяла интервью у актрисы Ксении Лавровой-Глинки, которая после съемок опубликовала в Instagram совместную с Устиновой фотографию.

//В мире

Турчинов провозгласил Украину "морской державой со времен Киевской Руси"

Турчинов провозгласил Украину "морской державой со времен Киевской Руси"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что история флота страны восходит к Киевской Руси. Об этом он поведал в поздравлении по случаю дня ВМС ВСУ.

//Политика

О чем говорили Путин и Болтон

О чем говорили Путин и Болтон

Cтали известны некоторые подробности переговоров между советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и российским президентом Владимиром Путиным, которые прошли на этой неделе.

//Криминал

Опубликовано видео допроса мужчины, захватившего заложницу в "Дикси"

Опубликовано видео допроса мужчины, захватившего заложницу в "Дикси"

Следственный комитет России опубликовал видеозапись допроса мужчины, который сегодня захватил в заложники сотрудницу магазина "Дикси" в Москве, на Большой Академической улице.

//Спорт

Дзюба забил гол с пенальти

Дзюба забил гол с пенальти

Нападающий сборной России Артем Дзюба сравнял счет. За пять минут до окончания первого периода Дзюба забил гол в ворота Испании, точно пробив пенальти. Трибуны взревели. Две минуты до конца первого периода.

//Общество

Видео, как "очень утомленная" Собчак с Виторганом ночью по Москве катается

Видео, как "очень утомленная" Собчак с Виторганом ночью по Москве катается

В Интернете появилось видео из салона машины, на котором телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак попыталась выйти в прямой эфир и поздороваться со своими подписчиками. Что-то с ней было не так.

//Спорт

Испания открыла счет в матче с Россией

Испания открыла счет в матче с Россией

Испания открыла счет в матче с Россией. Матч идет на стадионе "Лужники" в Москве. Но гол забил не игром испанской сборной. Мяч отрикошетил в ворота Игоря Акинфеева от колена Сергея Игнашевича.

//В мире

Совместные морские учения с США скоро пройдут на Украине

Совместные морские учения с США скоро пройдут на Украине

Министр обороны Украины Степан Полторак в своём поздравлении по случаю дня украинских ВМС рассказал о скором проведении совместных военно-морских учений с США Sea Breeze 2018.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры