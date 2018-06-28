Найден способ приостановить развитие агрессивной формы рака мозга

Учеными найден способ приостановить развитие агрессивной формой опухоли мозга — глиобластомы. Глиобластома — не только самая агрессивная, но и одна из самых распространенных опухолей мозга — до 52% первичных новообразований в голове.

Ученые из Университета Дьюка создали непатогенную модификацию полиовируса, генетически модифицированный полиовирус - PVSRIPO. Препарат вводили непосредственно в опухоль с помощью тонкой трубки, и медики смогли заметно продлить жизнь пациентов с глиобластомой. Статья опубликована в журнале New England Journal of Medicine, - сообщает РИА Новости. В исследовании нового метода лечения участвовал 61 пациент с рекуррентной формой глиобластомы. Двадцать один процент пациентов, прошедших такую терапию, смогли прожить более трех лет.