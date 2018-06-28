Космонавт Олег Артемьев показал «Екатеринбург Арену» с борта МКС
28 июня 2018, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]
Российский космонавт Олег Артемьев опубликовал на своей странице в Instagram фото, как выглядит стадион «Екатеринбург Арена» с борта Международной космической станции (МКС). 27 июня на этом стадионе проходил матч чемпионата мира по футболу между командами Мексики и Швеции.
«Продолжаю фотоохоту за городами России, принимающими ЧМ-2018. Кто уже побывал на трибунах стадиона Екатеринбург Арена?», — подписал фото российский космонавт, работающий сейчас на МКС.
На одном из снимков Артемьев обвел в круг и сам стадион, на котором уже прошли четыре матча мундиаля, - сообщает ura.ru.
В комментариях похвалили красоту столицы Урала. «Лучший город!», «Спасибо за красоту», «Это невероятно!», «Какая красота, и стадион видно!» - отзываются о Екатеринбурге.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес