Космонавт Олег Артемьев показал «Екатеринбург Арену» с борта МКС

Российский космонавт Олег Артемьев опубликовал на своей странице в Instagram фото, как выглядит стадион «Екатеринбург Арена» с борта Международной космической станции (МКС). 27 июня на этом стадионе проходил матч чемпионата мира по футболу между командами Мексики и Швеции. Мексика - Швеция 0 : 3

«Продолжаю фотоохоту за городами России, принимающими ЧМ-2018. Кто уже побывал на трибунах стадиона Екатеринбург Арена?», — подписал фото российский космонавт, работающий сейчас на МКС.

Публикация от Oleg Artemyev (@olegmks)27 Июн 2018 в 8:22 PDT

На одном из снимков Артемьев обвел в круг и сам стадион, на котором уже прошли четыре матча мундиаля, - сообщает ura.ru.

В комментариях похвалили красоту столицы Урала. «Лучший город!», «Спасибо за красоту», «Это невероятно!», «Какая красота, и стадион видно!» - отзываются о Екатеринбурге.