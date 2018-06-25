Путин подписал указ о создании военного технополиса в Анапе

Владимир Путин сегодня поставил свою подпись под документом, который регламентирует открытие в России первого военного технополиса. Местом расположения "Эры" выбрана территория в районе города-курорта Анапа.

Общее руководство проектами технополиса возложено на президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука.

"Эра" занимает 17 гектаров черноморского побережья, там будут находиться научные и образовательные организации, опытные производства и испытательные полигоны.

Как ранее заявлял министр обороны Сергей Шойгу, открытие "Эры" состоится в сентябре 2018 года.