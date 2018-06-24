Англичанин приехал на футбол в Нижний Новгород и вспомнил, что забыл билет

Фанат сборной Англии Дуглас Мортон добрался до России, чтобы посмотреть на игру своей сборной. И только в Нижнем Новгороде обнаружил, что забыл билет дома.

Про беду смешного небритого мужичка в очках рассказал новостной редактор из ITV News Дэн Хаулс. Журналист сфотографировался с ним в обнимку, фото выложил в Instagram, а к снимку прикрепил описание: «Это Дуглас. Мы жили с ним в одной гостинице в Волгограде, и только что столкнулись в Нижнем Новгороде. Он только тут понял, что оставил свои билеты на матч в ящике стола дома в Бристоле».

Дэн Хаулс обратился к своим читателям с просьбой помочь бедолаге запасным билетом. На выручку пришел коллега из спортивного издания Sportoptions.com. Он сумел найти билет. Теперь появилась другая проблема. Журналисты потеряли приехавшего на футбол без билета британца. Дэн Хаулз попросил всех, кто увидит Дугласа, передать ему, чтобы он подошел на ресепшн.

Англия обыграла Панаму со счетом 6:1. Попал ли на игру Дуглас Мортон не известно. Редактор из ITV News про дальнейшую судьбу бристольца больше ничего не написал. Куда он попал точно, так это в историю комментариев, где диалог между двумя пользователями уже превратился в анекдот:

- Ну, кто может поехать на Чемпионат мира по футболу и забыть я ящике стола единственное основание, чтобы попасть на матч?

- Дуглас.