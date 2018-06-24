В Барнауле после урагана возбуждено несколько уголовных дел

В Барнауле после субботнего урагана возбуждено несколько уголовных дел. Во время урагана платформа, на которой устроено плавучее кафе "Барракуда" столкнулось с опорой автомобильного моста. В этот момент в плавшем по Оби кафе "Барракуда" находились десятки людей. Их спасали сотрудники МЧС. В Барнауле обсуждают последствия урагана, обрушившегося вчера на город

Следственные органы Западно-сибирского СУ СКР на транспорте возбудили уголовное дело по факту столкновения плавучего кафе "Барракуда" с опорой моста. В результате происшествия погибших нет, за медицинской помощью на данный момент обратились девять человек.

Уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности". Проводится опрос потерпевших, выясняются все обстоятельства.

По версии следствия, из-за резко поднявшегося ветра и шторма произошло расцепление конструкции плавучего кафе "Барракуда", состоявшей из толкача и баржи, на которой находились 158 пассажиров и обслуживающего персонала.