Из-за урагана в Барнауле 35 тысяч человек остались без света

Из-за накрывшего Барнаул в субботу мощного шторма без электричества и воды оказались около 35 тысяч человек. Обесточены семь социально значимых объектов, рухнул строительный кран.

Вечером в субботу над Барнаулом пронесся мощный ураган. Из-за шквального ветра практически весь город оказался обесточен. Частично нарушено водоснабжение. На улицах повалены деревья, рекламные билборды и заборы. Не работают светофоры. На проезжую часть рухнул строительный кран.

«В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (сильный ветер с порывами до 20 м/с) частично нарушено электроснабжение двух районов с населением 35 тысяч человек, семи социально значимых объектов. Произошли падения более 50 деревьев, повреждены три легковых автомобиля», - сообщили экстренные службы региона агентству РИА Новости.