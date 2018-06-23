МЧС предупреждает о грозе и граде в Москве 24 июня

В воскресенье, 24 июня, в Москве ожидаются гроза и град. Во время грозы порывы ветра могут достигать 13-18 м/с, температура при этом составит +25-27 градусов, предупреждает ГУ МЧС по городу Москве.

В ночь с субботы на воскресенье температура будет около +18-20 градусов. В дневное время столбики термометров поднимутся до отметок +25-27 градусов.

Ветер ожидается южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление – 744 мм ртутного столба. Погода облачная, с прояснениями.

МЧС призывает жителей столицы быть внимательными, особенно во время неблагоприятных погодных явлений. Ранее в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности на воскресенье, 24 июня.