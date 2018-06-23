Украинцы стоят в огромных очередях возле пункта «Чонгар», чтобы попасть в Крым
23 июня 2018, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]
На границе Крыма с Украиной возле пункта пропуска «Чонгар» скопились многокилометровые очереди из машин, пытающихся въехать на полуостров, сообщают "Аргументы недели-Крым".
Как сообщили автомобилисты, попавшие в пробку, время ожидания проезда в среднем составляет от пяти до семи часов.
Один из автовладельцев, отметил, что ему повезло проскочить за 4 часа 45 минут. Пока официальной информации о причинах многокилометровых пробок нет, пишут «РИА Крыма».
Фото: РИА Крым
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