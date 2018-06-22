В МЧС предупреждают о сильной жаре в Москве 23 июня

В субботу, 23 июня, в столичном регионе ожидается сильная жара. Столбики термометров могут подняться до отметки +32. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по городу Москве. МЧС рекомендует москвичам сегодня и завтра отказаться от алкоголя

По прогнозу синоптиков Росгидрометцентра, 23 июня 2018 года на территории города Москвы ожидается температура воздуха ночью +18-20 градусов, днем до +30-32 градуса. Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с. При грозе возможно шквалистое усиление ветра до 15-17 м/с.

Опасные природные явления: сильная жара, порывы ветра до 12-17 м/с, предупреждает МЧС.

Ранее в МЧС призвали москвичей и гостей города воздержаться от употребления алкоголя на жаре и посоветовали пить чистую воду небольшими порциями, надевать светлую одежду из натуральных материалов и не забывать про шляпы и солнцезащитные очки.