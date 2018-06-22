Крымские правоохранители провели выемку документов в администрации Ялты

Сегодня, 22 июня, с самого утра крымские правоохранители проводили выемку документов в администрации Ялты, пишут "Аргументы недели - Крым".

По информации местного общественника Сергея САРДЫКО, это связано с делом экс-главы администрации города Андреем РОСТЕНКО, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и который находится под стражей.

У себя в соцсетях он сообщил, что в здании снова, как и в 2014 году, появились «вежливые люди», но на этот раз женщины не несли им бутерброды. Он предположил, что эта работа не вызывала у сотрудников администрации приятных эмоций, так как служащих попросили не покидать рабочие места во время перерыва.

«Особое внимание вызвал кабинет руководителя аппарата администрации УДОВИНОЙ, дольше всех работавшей с РОСТЕНКО и, видимо, знающей много тайн: здесь стоял омоновец с автоматом!» – рассказал САРДЫКО.