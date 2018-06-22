Названа дата запуска проверки полисов ОСАГО с помощью камер
22 июня 2018, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве назвали ориентировочную дату начала проверки наличия полисов ОСАГО с помощью камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев назвал 1 сентября. Проверка полиса будет идти по базам ГИБДД и РСА.
Уфимцев уточнил, что дата ориентировочная, так как могут возникнуть сложности. По его словам, планируется, что первые три месяца будут приходить «письма счастья». Эта система станет предупреждением об отсутствии ОСАГО. Водители, в случае ошибки, смогут уточнить в страховой компании правильность введения данных автомобиля в систему, - сообщает РБК.
Когда система заработает на полную мощь, автовладельцу без ОСАГО будет выписываться штраф в размере 800 рублей за каждый проезд перед камерами.
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