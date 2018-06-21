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Кто готовил теракты и провокации на Красной площади во время ЧМ-2018?
21 июня 2018, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]
Всё больше сенсаций и загадок преподносит чемпионат мира по футболу. И не только чисто спортивных. Много споров вызывают беспрецедентные меры безопасности на мундиале. Особое негодование общественности по поводу закрытия Красной площади. Почему это произошло? Разобраться в этой ситуации «Аргументам недели» помог ветеран российских спецслужб подполковник в отставке Сергей ХОХЛОВ.
Красная площадь – главная достопримечательность столицы – закрыта ещё с 11 июня. Тут устанавливали сцену для празднования Дня России и концерта перед стартом чемпионата мира по футболу – 2018. Ожидалось, что лёгкие конструкции разберут быстро. Однако дело скандально затянулось. Толпы людей, желающих попасть поближе к Кремлю, почти десять дней утыкаются в решётку.
– За порядок в Кремле и на Красной площади отвечает прежде всего Федеральная служба охраны (ФСО). Спецслужбами наверняка получена агентурная информация о готовящемся теракте или провокации на Красной
площади. Боюсь, что за планируемой акцией на Красной площади стоят отнюдь не сумасшедшие одиночки.
По словам подполковника Хохлова, с особой тревогой российские правоохранительные органы ждали двух матчей: Россия – Саудовская Аравия и Россия – Египет. Не зря же и Красную площадь закрыли до окончания этих поединков.
– Подрыв смертника с поясом шахида в центре толпы туристов и болельщиков привёл бы к многочисленным жертвам, – говорит Сергей Александрович. – Это, как и теракт на мюнхенской Олимпиаде, сильно омрачило бы спортивный праздник. Версия о причастности к планируемому теракту на Красной площади исламских боевиков лежала на поверхности. Но ведь у России есть и другие недоброжелатели. По сведениям разведчика, бандеровские акции в защиту якобы голодающего террориста Сенцова на Красной площади планируются.
Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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