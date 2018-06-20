Женщина испугалась смерти и похудела на 114 килограммов
20 июня 2018, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница Британии Дон Доусон так испугалась, что может умереть от переедания, что умудрилась похудеть на целых 114 килограммов. Ранее ее вес составлял 182 кг плюс сахарный диабет в придачу.
Ежедневно мать двоих детей потребляла алкогольные и газированные напитки, кушала бутерброды с беконом.
Недавно у отца женщины врачи обнаружили рак. Вскоре 61-летний мужчина умер. Дон считает, что развитие рака произошло в том числе и от ожирения отца. Это и заставило ее взглянуть на себя по-новому.
В течение нескольких лет британка потребляла в день не более 1800 калорий, занималась спортом. Сейчас ее вес держится в пределе 67 кг, а обвисшая кожа была удалена при помощи пластики.
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