Женщина испугалась смерти и похудела на 114 килограммов

Жительница Британии Дон Доусон так испугалась, что может умереть от переедания, что умудрилась похудеть на целых 114 килограммов. Ранее ее вес составлял 182 кг плюс сахарный диабет в придачу. Лолита рассказала, как ей удалось похудеть на 10 килограммов

Ежедневно мать двоих детей потребляла алкогольные и газированные напитки, кушала бутерброды с беконом.

Недавно у отца женщины врачи обнаружили рак. Вскоре 61-летний мужчина умер. Дон считает, что развитие рака произошло в том числе и от ожирения отца. Это и заставило ее взглянуть на себя по-новому.

В течение нескольких лет британка потребляла в день не более 1800 калорий, занималась спортом. Сейчас ее вес держится в пределе 67 кг, а обвисшая кожа была удалена при помощи пластики.