Путин не смог посмотреть матч Россия - Египет, а результатом очень доволен

Владимир Путин не смог посмотреть матч между сборной России и Египта. Официальный предствитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент в то время, когда шел футбол, находился на борту самолета.

По словам пресс-секретаря президента, глава государства возвращался из Минска после переговоров с Александром Лукашенко.

Путину доложили о результатах матча в Москве, как он только спустился с трапа самолета.

Песков отметил, что как и все россияне, Путин рад результатам игры. Сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1.

Как отметил Песков, победа сборной — это очень радостная и дорогая для России победа, "поэтому, конечно, президент тоже был рад".