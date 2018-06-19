Многодетные родители смогут уходить в отпуск в любое удобное время

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, согласно которому многодетные родители получат приоритетное право на выбор удобного для них времени отпуска.

Данная инициатива, как следует из пояснительной записки, даст многодетным родителям возможность больше времени проводить с детьми, причем обоим родителям, поскольку в этом случае совместить время отдыха папы и мамы будет значительно проще.

Авторы документа – глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева и заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин.

Ранее СМИ выяснили, кто же из представителей многодетных семей отечественного бомонда рассчитывает только на себя, а кто предпочитает пользоваться государственными льготами.