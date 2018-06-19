Женщина преждевременно родила во время матча ЧМ-2018

На Кубани женщина преждевременно родила во время первого матча ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии. Малыша она решила назвать Сашей – в честь полузащитника Александра Головина. Мексиканец отправил свою картонную копию на ЧМ из-за жены

Ранние роды произошли из-за переживаний россиянки за нашу сборную, рассказал журналистам министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов. Мальчик родился, когда россиянами был забит пятый гол. Филиппов добавил, что хорошая игра сборной России на ЧМ-2018 способствует хорошему самочувствию граждан.

Напомним, старт ЧМ-2018 начался с успеха. Россия разгромила Саудовскую Аравию 5:0!