Старт ЧМ-2018 начался с успеха. Россия разгромила Саудовскую Аравию 5:0!

Трибуны были заведены до предела ещё до старта, а исполнение "Лужниками" национального гимна России просто обязывало стартовый состав, выбранный Станиславом Черчесовым, выложиться больше, чем на 100%. Не обошлось и без официальной части. Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент России Владимир Путин были рады приветствовать всех в Москве.

Станислав Черчесов не удивил стартовым составом. Всего лишь одна перестановка по сравнению с крайней контрольной встречей против сборной Турции. Марио Фернандес появился на правом фланге вместо Игоря Смольникова. Газинский и Зобнин должны были "разоружать" соперника в центральной зоне, но, прежде всего, необходимо было наладить игру в атаке.

Дзагоев, Самедов, Головин и Смолов были ответственными за организацию гола. С центра поля начали футболисты Саудовской Аравии. Однако первый угловой в матче остался за нашей сборной. Учитывая антропометрические данные, россиянам были выгодны стандарты. Игра на "втором этаже" могла принести нам успех. К десятой минуте россияне подали три угловых, но каждый раз первыми на мяче были гости. Однако с третьей попытки отскок остался за россиянами. Александр Головин исполнил подачу на дальнюю штангу, где одинокий Юрий Газинский головой переправил мяч в ворота Абдуллаха Аль-Майюфа.

Необходимо отметить, что угловой, приведший к забитому мячу, наша команда заработала за счёт отбора мяча возле чужой штрафной площади. Прессинг, так отмечаемый специалистами в крайнем контрольном матче, проявлялся, как одна из основных стратегических идей российской сборной, и в этой встрече. Возникал вопрос: а хватит ли у наших сил на всю игру? Игроки Саудовской Аравии с охотой делились мячом, Игорь Акинфеев заметно скучал до 20-й минуты.

Именно в этот временной отрезок случился провал в обороне россиян, скоростной прорыв по краю в исполнении Аль-Давсари, подача в район 11-метровой отметки, где Илья Кутепов сыграл нерасторопно. Защитник "Спартака" мог исполнить один из лучших финтов Юрия Ковтуна, но на счастье нашей команды, после его "удара" мяч прошёл мимо рамки. Через две минуты Алан Дзагоев потянул заднюю поверхность бедра. Черчесов отреагировал заменой на Дениса Черышева. "Наш испанец" активно вошёл в игру, но никак не мог найти возможность для удара. За три минуты до свистка на перерыв Черышев передержал мяч, упустив реальный шанс упрочить преимущество россиян. Судьба предоставила Денису ещё один момент через пару оборотов секундной стрелки.

Атака нашей команды развивалась по правому краю, Головин принял игровой снаряд в чужой штрафной площади, отдал на Зобнина, который не лучшим образом покатил на Черышева. Денис мастерски подсёк мяч, убрав со своего пути двоих соперников, и вогнал мяч под перекладину.

Вторая половина встречи началась без замен. Россия продолжила играть, стараясь отбирать мяч максимально высоко. Саудовская Аравия заметно устала, даже не пытаясь переходить на чужую половину поля. В середине тайма вместо Александра Самедова появился Далер Кузяев, а ещё через несколько минут незаметного Фёдора Смолова заменил Артём Дзюба.

Народ на трибунах требовал разгрома, и он случился. Головин мягко подал с угла штрафной площади на Дзюбу, который головой вогнал игровой снаряд в угол ворот саудовцев!

Черчесов с юмором поздравил Дзюбу с забитым мячом, выражая на своём лице уверенность в результате. По истечению основного времени матча, блестящим ударом внешней стороной стопы Денис Черышев оформил дубль. На исходе третьей добавленной минуты невероятный Александр Головин со стандарта обвёл стенку и забил пятый мяч!

В итоге, Россия одержала первую победу в групповой стадии чемпионатов.