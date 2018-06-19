Митрохин привлечен к ответственности за одиночный пикет у Госдумы

Председатель московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин привлечен к административной ответственности за проведение одиночного пикета против пенсионной реформы у здания Госдумы. В Госдуме рассказали, когда могут принять закон о пенсионной реформе

Об этом Митрохин сообщил в своем микроблоге в Twitter: "Так началась наша кампания против повышения пенсионного возраста. За пенсионеров и посидеть не грех!"

Судебное разбирательство назначено на 5 июля. Митрохину может грозить до 30 суток ареста.

Партия "Яблоко"» подала в правительство Москвы заявку на проведение 3 июля на Суворовской площади акции против изменения пенсионного законодательства.

Петицию против повышения пенсионного возраста опубликовало на сайте Change.org Общероссийское объединение профсоюзов "Конфедерация труда России".