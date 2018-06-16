Петицию против повышения пенсионного возраста подписали уже почти 800 тысяч

Петицию против повышения пенсионного возраста в России подписали почти 800 тысяч человек. Ее разместило на сайте Change.org Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России». Минтруд сообщил, что в России значительно выросло число пенсионеров

Петиция адресована президенту России Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву, а также спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.

Число проголосовавших каждые сутки увеличивается примерно на 150 тысяч. Повышение пенсионного возраста приведет к тому, что значительная часть россиян не доживет до пенсии, утверждают авторы петиции. Причиной дефицита Пенсионного фонда является то, что многие россияне находятся в «серой зоне» и от их зарплат не платятся страховые взносы.

Сбор подписей ведется также на сайте Российской общественной инициативы.

Сегодня председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе, среди которых - повышение пенсионного возраста.