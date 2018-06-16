//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Петицию против повышения пенсионного возраста подписали уже почти 800 тысяч

16 июня 2018, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]

Петицию против повышения пенсионного возраста подписали уже почти 800 тысяч
pixabay.ru

Петицию против повышения пенсионного возраста в России подписали  почти 800 тысяч человек. Ее разместило на сайте Change.org Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России».

Минтруд сообщил, что в России значительно выросло число пенсионеров

Минтруд сообщил, что в России значительно выросло число пенсионеров

Петиция адресована президенту России Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву, а также спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.

Число проголосовавших каждые сутки увеличивается примерно на 150 тысяч. Повышение пенсионного возраста приведет к тому, что значительная часть россиян не доживет до пенсии, утверждают авторы петиции. Причиной дефицита Пенсионного фонда является то, что многие россияне находятся в «серой зоне» и от их зарплат не платятся страховые взносы.

Сбор подписей ведется также на сайте Российской общественной инициативы.

Сегодня председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе, среди которых - повышение пенсионного возраста.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

НС

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Общество

Законопроект о пенсионной реформе в России сегодня будет внесен в Госдуму

Законопроект о пенсионной реформе в России сегодня будет внесен в Госдуму

Законопроект о пенсионной реформе в России сегодня будет внесен в Государственную думу. Дмитрий Медведев объявил 14 июня о том, что повышение пенсионного возраста будет проходить поэтапно.

//В мире

WP: команда Трампа саботирует его встречу с Путиным

WP: команда Трампа саботирует его встречу с Путиным

Помощники и советники президента США Дональда Трампа не хотят, чтобы он встречался с российским лидером Владимиром Путиным и игнорируют его пожелание готовить встречу. Ждут особого указания?

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

В каком возрасте выходят на пенсию люди в разных странах

В каком возрасте выходят на пенсию люди в разных странах

Повышение пенсионного возраста - актуальный вопрос для россиян. Многим интересно, во сколько лет уходят на заслуженный отдых жители других стран. В Беларуси пенсионный возраст начали повышать с 1 января 2017 года.

//Общество

Голикова уточнила, как после реформы изменится размер пенсии в 2019 году

Голикова уточнила, как после реформы изменится размер пенсии в 2019 году

Татьяна Голикова рассказала, как изменится размер пенсий россиян в результате проведения пенсионной реформы. Пакет предложенных правительством реформ позволит увеличить доход пенсионеров в 2019 году на 12 тыс. руб.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//Общество

Патриарх Кирилл знает рецепт, как России выйти из нищеты, только он не реален

Патриарх Кирилл знает рецепт, как России выйти из нищеты, только он не реален

Патриарх Кирилл рассказал, что еще в трудные 90-е годы, когда был митрополитом Смоленским, встречаясь с руководителями регионов, он задавал им вопрос, что нужно, что совершить рывок и не жить в такой нищете.

//Общество

Петицию против повышения пенсионного возраста подписали уже почти 800 тысяч

Петицию против повышения пенсионного возраста подписали уже почти 800 тысяч

Петицию против повышения пенсионного возраста в России подписали почти 800 тысяч человек. Ее разместило на сайте Change.org Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России».

//Шоу-бизнес

«Шизофреник и алкоголичка», или за что в Сети не любят Джигурду и Анисину

«Шизофреник и алкоголичка», или за что в Сети не любят Джигурду и Анисину

Популярная телеведущая Эвелина Бледанс в соцсети выложила фото с актером Никитой Джигурдой и его экс-супругой Мариной Анисиной. «Как можете охарактеризовать отношения этой яркой пары?», - задала она вопрос

//Общество

«Какой-то бред!», Алена Водонаева наглядно показала, что до пенсии нам не дожить

«Какой-то бред!», Алена Водонаева наглядно показала, что до пенсии нам не дожить

Телезвезда Алена Водонаева разместила в Instagram таблицу средних показателей продолжительности жизни по областям России, наглядно доказав, что до пенсии многим из нас не дожить совсем.

//Политика

Собянин встретился с командой волонтеров своего избирательного штаба

Собянин встретился с командой волонтеров своего избирательного штаба

Сергей Собянин в своем предвыборном штабе встретился с волонтерами. Он поблагодарил всех, кто поддержал его и сказал, что трудная предвыборная работа – это важный шаг по улучшению жизни самих москвичей.

//В мире

Британка погуляла на свадьбе сестры спустя несколько часов после родов

Британка погуляла на свадьбе сестры спустя несколько часов после родов

Жительница Великобритании Эмили Челл родила ребёнка, а спустя несколько часов отправилась на свадьбу своей сестры, хотя врачи ее и отговаривали, а родственники были в шоке.

//Новости партнеров

//Общество

Четверо мажоров разбились насмерть на квадроциклах, пойдя на таран

Четверо мажоров разбились насмерть на квадроциклах, пойдя на таран

Четверо молодых людей погибли, устроив состязание на квадроциклах. По словам выжившей в аварии девушки, парни «пошли на таран», чтобы выяснить, у кого раньше сдадут нервы и кто раньше свернет.

//Спорт

Саркози оценил атмосферу на ЧМ-2018 в России: фантастическая

Саркози оценил атмосферу на ЧМ-2018 в России: фантастическая

Бывший президент Франции Николя Саркози встретился сегодня, 16 июня в Казани с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и посетил матч Франция-Австралия на стадионе "Казань-Арена".

//Общество

Эксперты назвали самые опасные профессии в России

Эксперты назвали самые опасные профессии в России

За прошлый год в Российской Федерации, по данным Росстата, на рабочем месте погибли 1138 человек. Специалисты подготовили рейтинг самый травмоопасных профессий в нашей стране.

//Спорт

Тридцать тысяч фанатов сборной Исландии устроили флешмоб в Москве

Тридцать тысяч фанатов сборной Исландии устроили флешмоб в Москве

В парке «Зарядье» сегодня, 16 июня собрались болельщики сборной Исландии, чтобы отметить праздник #TeamIceland и участие команды в ЧМ-2018. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

//Происшествия

Пьяный нигерийский болельщик попал в больницу с переломом пяток

Пьяный нигерийский болельщик попал в больницу с переломом пяток

26-летний Толуопе Акинди, будучи сильно пьяным, ночью 13 июня залез на козырек подъезда в доме на улице Брусилова, стал плясать и громко петь песни в честь ЧМ-2018. Москвичи радости болельщика не разделили.

//Спорт

Франция со счетом 2:1 обыграла Австралию на ЧМ-2018

Франция со счетом 2:1 обыграла Австралию на ЧМ-2018

В Казани состоялся матч сборной Франции и сборной Австралии чемпионата мира по футболу. У французов отличились Антуан Гризманн (58 минута по пенальти). На 62 минуте матча капитан сборной Миле Единак сравнял счет.

//Общество

Синоптики прогнозируют 30-градусную жару в Москве в ближайшие дни

Синоптики прогнозируют 30-градусную жару в Москве в ближайшие дни

В Москву, благодаря скандинавскому антициклону, возвращается теплая погода и настоящее лето. По прогнозу синоптиков, выходные дни суббота и воскресенье, 16 и 17 июня, будут комфортными по погоде.

//Шоу-бизнес

Сын Бориса Немцова женился на "прекрасной Анне"

Сын Бориса Немцова женился на "прекрасной Анне"

Сын политика Бориса Немцова Антон женился. Свадебное торжество прошло на Рублевке. Среди гостей были, кроме родных молодоженов и известные люди - Дмитрий Гудков, Григорий Явлинский и Божена Рынска.

//Новости СМИ2

//Общество

Боярский: с повышением пенсионного возраста старость "отодвигается"

Боярский: с повышением пенсионного возраста старость "отодвигается"

Народный артист Михаил Боярский считает правильным решение российского правительства повысить пенсионный возраст. По мнению певца и актера, так старость "отодвигается" и это стимулирует людей.

//live

В 2008 году мы за два часа могли дойти до Тбилиси, а до Киева дойдем за полтора!

В 2008 году мы за два часа могли дойти до Тбилиси, а до Киева дойдем за полтора!

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерении испортить «футбольный праздник» всем болельщикам, которые едут на чемпионат мира в Россию. О вопросах безопасности на чемпионате мира размышляет Сергей ГОНЧАРОВ...

//Общество

Бывший президент будет комментировать матчи ЧМ по футболу прямо из тюрьмы

Бывший президент будет комментировать матчи ЧМ по футболу прямо из тюрьмы

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва станет комментатором игр национальной сборной на матчах чемпионата мира. И все бы ничего, вот только экс-глава государства отбывает тюремный срок.

//В мире

Украинский офицер рассказал о неудаче на танковом биатлоне в Германии

Украинский офицер рассказал о неудаче на танковом биатлоне в Германии

Украина второй год подряд занимает последнее место на соревновании бронетанковых подразделений армий стран НАТО. В этом году ВСУ провалились со своими новейшими танками Т-84 "Оплот" в Германии.

//Общество

Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о пенсионной реформе

Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о пенсионной реформе

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе, среди которых - повышение пенсионного возраста.

//Культура

Умер знаменитый дирижер Геннадий Рождественский

Умер знаменитый дирижер Геннадий Рождественский

Умер известный дирижер и пианист, педагог, профессор Московской консерватории Геннадий Рождественский. Музыкант скончался в субботу, 16 июня, на 88-м году жизни.

//Новости Redtram

//Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов опубликовал нежное фото с сыном

Дмитрий Маликов опубликовал нежное фото с сыном

Певец и композитор Дмитрий Маликов опубликовал нежное фото с долгожданным сыном. Музыкант держит мальчика на руках "столбиком", придерживает головку сына и счастливо улыбается.

//Политика

Коммунист и эсер попросили лишние подписи у независимых муниципальных депутатов

Коммунист и эсер попросили лишние подписи у независимых муниципальных депутатов

Кандидат в мэры Москвы от коммунистов Вадим Кумин и кандидат от "справедроссов" Илья Свиридов обратились к независимым муниципальным депутатам с просьбой предоставить им подписи, необходимые для регистрации.

//Общество

Тело пропавшей женщины обнаружили в желудке гигантского питона

Тело пропавшей женщины обнаружили в желудке гигантского питона

Тело женщины, пропавшей в Индонезии на острове Сулавеси, обнаружили в желудке гигантского питона. 54-летняя жительница Сулавеси Ва Тиба два дня назад ушла из дома, чтобы проверить посадки.

//Общество

Мотоцикл врезался в машину в Саках, водитель сильно пострадал

Мотоцикл врезался в машину в Саках, водитель сильно пострадал

Вероятней всего мотоцикл, двигавшийся с высокой скоростью, не смог увернуться от удара с машиной, выехавшей поперек его направлению. Водитель, судя по следам крови на дороге, пострадал сильно.

//Мнение

«Секс-скандал» в Госдуме: время делать выводы

«Секс-скандал» в Госдуме: время делать выводы

Реакция «неполживой» общественности на интервью депутата Госдумы Леонида Слуцкого «Снобу» наглядно демонстрирует – тема харассмента в думских кабинетах себя полностью исчерпала.

//Общество

Путин простился с режиссером Говорухиным

Путин простился с режиссером Говорухиным

В Москве в субботу проходит прощание с режиссером, депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным. Проститься с Говорухиным приходят его коллеги, друзья в Преображенской церкви храма Христа Спасителя.

//Общество

В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погиб человек

В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погиб человек

В Москве в субботу утром серьезная авария произошла на Кутузовском проспекте в районе дома № 57 недалеко от станции метро "Славяновский бульвар". В результате ДТП погиб один человек. 4 травмированы.

//Шоу-бизнес

Харламову советуют научиться чему-то, а не шутить о футболе. Он занялся шитьем!

Харламову советуют научиться чему-то, а не шутить о футболе. Он занялся шитьем!

Известный комик Гарик Харламов повздорил с одной из рьяных поклонниц сборной России по футболу. Перед стартом чемпионата мира юморист много шутил про наших футболистов, за что и был назван дураком.

//Шоу-бизнес

Певец Сергей Жуков показал оригинальное фото любимой жены

Певец Сергей Жуков показал оригинальное фото любимой жены

Певец, солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков показал оригинальное фото любимой жены, бывшей участницы группы "Сливки" Регины. И удивил уникальной фотографией красавицы - умницы жены.

//Общество

Российские ученые разработали новый метод лечения рака без химиотерапии

Российские ученые разработали новый метод лечения рака без химиотерапии

Российские ученые разработали новый метод лечения рака без химиотерапии. Новый метод борьбы с разновидностью онкологии лимфомой — фотоиммунотерапию — разработали подмосковные ученые-медики.

//Шоу-бизнес

Жанну Фриске вспоминали родные люди, подруги, коллеги, поклонники

Жанну Фриске вспоминали родные люди, подруги, коллеги, поклонники

Три года прошло со дня смерти певицы, актрисы, красавицы Жанны Фриске. Жанны не стало 15 июня 2015 года. В день смерти Жанну вспоминали все ее родные люди, друзья и подруги, коллеги.

//Общество

Футбольной болельщице из Перу за кражу грозит срок или штраф

Футбольной болельщице из Перу за кражу грозит срок или штраф

В центре Москвы возле Красной площади за карманную кражу задержана женщина, приехавшая из Перу на чемпионат мира по футболу. Болельщица украла у гражданки Таиланда кошелек с 17 тысячами рублей.

//Общество

Расследованием против Шестуна занимается следователь по делу Улюкаева

Расследованием против Шестуна занимается следователь по делу Улюкаева

Следственной группой, которая расследует уголовное дело главы Серпуховского района Александра Шестуна, руководит следователь, который занимался делом экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

//Шоу-бизнес

Крид посоветовал избраннице из "Холостяка" попытать счастья еще раз - с Бузовой

Крид посоветовал избраннице из "Холостяка" попытать счастья еще раз - с Бузовой

Певец Егор Крид публично поиздевался над своей избранницей в шоу «Холостяк» Дарьей Клюкиной. Он предложил ей попытать счастья в следующем сезоне проекта, но уже с Ольгой Бузовой.

//В мире

Госдеп призвал американцев воздержаться от поездок на Северный Кавказ и в Крым

Госдеп призвал американцев воздержаться от поездок на Северный Кавказ и в Крым

Госдепартамент обновил рекомендации для граждан США, в которых призывает американцев воздержаться от поездок в Крым и на Северный Кавказ. В Крым американцам не советуют ездить из-за того, что его статус в составе России не признан США.

//Экономика

Нефть начала падать в цене

Нефть начала падать в цене

Нефть начала падать в цене. Мировые цены на "черное золото" падают в среднем на 3%. Падение цен на нефть объясняет тем, что инвесторы продолжают ожидать наращивания добычи в рамках сделки ОПЕК+.

//Общество

Фото, как в Брянских лесах молодой медведь танцует "брачные танцы"

Фото, как в Брянских лесах молодой медведь танцует "брачные танцы"

В Брянской области возле деревни Чухраи фотоловушки заповедника "Брянский лес" запечатлели молодого медведя, который постоянно танцует свои "брачные танцы". Мишке от 6 до 8 лет. Это активный молодой медведь.

//В мире

В ДНР сообщили об уничтожении огневых точек ВСУ в районе Зайцево под Горловкой

В ДНР сообщили об уничтожении огневых точек ВСУ в районе Зайцево под Горловкой

Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщило об уничтожении огневых точек ВСУ, обстрелявших населенный пункт Зайцево на окраине Горловки.

//Общество

В Кремле обсуждают условия смягчения пенсионной реформы

В Кремле обсуждают условия смягчения пенсионной реформы

Администрация Кремля собирает информацию о реакции россиян на крайне непопулярное решение повышения пенсионного возраста. Опасаясь протестных выступлений власти могут пойти на смягчение условий реформы.

//В мире

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал испортить ЧМ-2018 по футболу в России

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал испортить ЧМ-2018 по футболу в России

Павел Климкин призвал испортить чемпионат мира по футболу, который проходит в России. Глава украинского МИД считает, что надо испортить "футбольный праздник" всем болельщикам, которые едут на мундиаль в Россию.

//Спорт

Футбольные фанаты обсуждают хет-трик Роналду на матче Португалии и Испании

Футбольные фанаты обсуждают хет-трик Роналду на матче Португалии и Испании

Футбольные фанаты обсуждают хет-трик Криштиану Роналду на матче Португалии и Испании. "Как пробил Криштиану!", - ликовали в пятницу вечером болельщики в Сочи. Это был первый хет-трик на мундиале.

//Спорт

Сборная Португалии сыграла вничью с Испанией

Сборная Португалии сыграла вничью с Испанией

Сборная Испании не сумела победить национальную команду Португалии в матче первого тура группы B чемпионата мира — 2018. Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:3.

//Общество

Британское СМИ украло снимки российского фотографа

Британское СМИ украло снимки российского фотографа

Работы российского фотографа Дмитрия Маркова без его согласия использовала в своих материалах британская газета The Sun. В статье утверждается, что на снимках изображены "будни" России.

//Общество

Дмитрий Песков устроил своей жене фотосессию на природе

Дмитрий Песков устроил своей жене фотосессию на природе

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка опубликовала сегодня в instagram фотографии, которые сделал ее муж, Дмитрий Песков. «Глазами мужа!», — написала Татьяна в подписи к публикации.

//Непознанное

МКС зафиксировала на орбите Земли НЛО впечатляющих размеров

МКС зафиксировала на орбите Земли НЛО впечатляющих размеров

НЛО необычной сигарообразной формы был замечен специалистами на орбите Земли недалеко от МКС. Объект можно рассмотреть на видеозаписи, снятой одним из космических аппаратов NASA.

//Шоу-бизнес

"Она изменилась", пресса докопалась до причин развода Кузьмина с молодой женой

"Она изменилась", пресса докопалась до причин развода Кузьмина с молодой женой

Несмотря на то, что певец Владимир Кузьмин и его супруга Екатерина решили не давать никаких комментариев в прессе по поводу своего развода, журналисты все же не могли не покопаться в семейной жизни звезды.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры