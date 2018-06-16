Петицию против повышения пенсионного возраста подписали уже почти 800 тысяч
16 июня 2018, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]
Петицию против повышения пенсионного возраста в России подписали почти 800 тысяч человек. Ее разместило на сайте Change.org Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России».
Петиция адресована президенту России Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву, а также спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.
Число проголосовавших каждые сутки увеличивается примерно на 150 тысяч. Повышение пенсионного возраста приведет к тому, что значительная часть россиян не доживет до пенсии, утверждают авторы петиции. Причиной дефицита Пенсионного фонда является то, что многие россияне находятся в «серой зоне» и от их зарплат не платятся страховые взносы.
Сбор подписей ведется также на сайте Российской общественной инициативы.
Сегодня председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе, среди которых - повышение пенсионного возраста.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес