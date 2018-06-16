Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о пенсионной реформе
16 июня 2018, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе, среди которых - повышение пенсионного возраста. "Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина. (
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что депутаты могут рассмотреть законопроект до конца весенней сессии, до каникул, но торопиться и нарушать регламент не будут. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что законопроект о пенсионной реформе будет принят в этом году. Матвиенко считает, что правительство предложило «мягкий вариант» пенсионной реформы, который не является шоковой терапией.
Кремлевская администрация собирает информацию из регионов о реакции россиян на крайне непопулярное решение повышения пенсионного возраста. Опасаясь протестных выступлений власти могут пойти на смягчение условий пенсионной реформы.
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