В Кремле обсуждают условия смягчения пенсионной реформы

Кремлевская администрация собирает информацию из регионов о реакции россиян на крайне непопулярное решение повышения пенсионного возраста. Опасаясь протестных выступлений власти могут пойти на смягчение условий пенсионной реформы.

Об этом газете «Ведомости» рассказали два источника, близких к Кремлю. По словам одного из них, обсуждаются разные способы снижения негативной реакции населения, вплоть до смягчения параметров реформы. Например, снижение предельной планки повышения пенсионного возраста или увеличение переходного периода.

Один из источников газеты уверен, что подобный откат от крайне жесткого варианта пенсионной реформы определенно должен произойти. Он называет это «стандартным ходом» — внести в Госдуму наиболее жесткий проект, а затем немного смягчить его, чтобы успокоить общественность. Но многое будет зависеть от реакции населения.