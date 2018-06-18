Неформальная встреча в рамках клуба «Минск-3»

Как сообщило сегодня Международное информационное агентство «Инсайдер», в международном аэропорту Минска была зафиксирована встреча неофициальной трёхсторонней контактной группы по деэскалации вооружённого конфликта на востоке Украины.

В этой встрече приняли участие представители Украины, России и Новороссии.

«Инсайдер» уточняет, что располагает документальными подтверждениями этого саммита на полях аэропорта Минска, который, по составу участников, можно назвать «Минск-3». Встреча состоялась 1 декабря 2017 года. Участники «саммита на взлётке»: Артем Пшонка, Сергей Дядечко и Денис Кузьменко.

По мнению АН-онлайн, сам факт совместного разговора столь разнородных участников некоего саммита, уже прозванного «Минск-3», сам по себе – сенсация.

Поясним нашим читателям, почему это удивительно, коротко охарактеризовав участников встречи.

№1. Артем Пшонка









На фото: А. Пшонка слева

Бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов, сын бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки. Как и его отец, объявлен в розыск Службой безопасности Украины. По версии СБУ, Пшонка-младший руководил так называемой «тайной Генпрокуратурой», в которой принимались все ключевые решения по кадровым назначениям в Украине.

Кроме этого, по версии СБУ, Артём Пшонка курировал все рейдерские наезды и крышевание бизнеса прокуратурой, мог возбудить и прекратить любое уголовное дело в Незалежной. Незаконный доход тайной прокуратуры

составил около $7 млрд. И это только живыми »деньгами, без учёта стоимости отжатых активов.

№2. Сергей Дядечко









Самое скромное прозвище Сергея Дядечко в украинских СМИ - «чёрный банкир». Банкротство его банка «Родовид» считают крупнейшей аферой в новейшей истории Украины, бюджет страны недосчитался $7 млрд. Сейчас Сергей Дядечко владеет банком «Союз», который Нацбанк Украины, в прямую, обвиняет в отмывании доходов и финансировании терроризма. Но, несмотря на два (!) отзыва лицензии, «Союз» живее всех живых.

Как утверждает «Инсайдер», непотопляемость Дядечко объясняется тем, что он «известен как опытный коммуникатор с людьми, решающими сложные вопросы». По мнению международного информационного агентства, крышуют Дядечко Василий Грицак (СБУ), Александр Турчинов (Совбез), Анатолий Матиос (военная прокуратура), Артур Емельянов (Высшей хозяйственный суд Украины ).

№3. Денис Кузьменко









Самый, пожалуй, туманный член саммита. Стал широко известен во время «крымской весны» как лидер сторонников ДНР в Мариуполе и старший брат «народного мэра» этого же города, Дмитрия Кузьменко. Был задержан СБУ под Бердянском 25 мая 2014 года, но впоследствии обоих братьев обменяли на украинских военнопленных. Последнее публичное выступление братьев Кузьменко состоялось 9 мая 2015 года в Севастополе, когда они пообещали пройти с флагом Новороссии по мариупольским улицам.

«Инсайдер» задаётся закономерным вопросом: «Что именно обсуждали одиозный, но приближенный к власти в Киеве банкир, теневой генпрокурор-рейдер, укрывшийся в России, и мариупольский сепаратист? Деэскалацию вооружённого конфликта на востоке Украины? Какое, как говорится, «крыло Кремля» - ястребы или голуби, курирует эту встречу? Знают ли о прошедшей встрече и её содержании в СБУ? И главное, знают ли об этом кураторы украинской спецслужбы из ЦРУ»?

Все ответы на эти вопросы Инсайдер обещал опубликовать в ближайшее время.