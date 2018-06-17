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Голикова пообещала предложить механизм "обеления" зарплат
17 июня 2018, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер Татьяна Голикова сделала ряд важных заявлений по поводу пенсий и заработных плат россиян. Голикова сообщила, что правительство собирается бороться с зарплатами "в конверте". В интервью воскресной программе "Итоги недели" заместитель Дмитрия Медведева пообещала в ближайшее время, в первой половине 2019 года, предложить механизм "обеления" зарплат.
Главы Минфина, ныне ставший и вице-премьером по экономике Антон Силуанов ранее говорил, что от 25 до 33 процентов зарплат в России выплачивается по "серым" схемам, а бюджет несет гигантские потери в виде непоступления налоговых платежей.
Голикова также пообещала, что власти будут бороться с работодателями, которые ущемляют работников из-за возраста. У нее есть информация, что многих женщин, которым исполнилось 45 лет, не принимают на работу.
Вице-премьер рассказала о новой инфраструктуре, которую планируется создать для пенсионных накоплений. Как пояснила Голикова в программе "Итоги недели" на НТВ, будет "доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды" (НПФ).
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