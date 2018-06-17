Более миллиона россиян подписали петицию против повышения пенсионного возраста. Обращение с призывом не повышать пенсионный возраст опубликовано на сайте change.org. На 14:45 мск 17 июня петицию подписали один миллион 33 686 человек. Песков объяснил повышение пенсионного возраста, хотя Путин обещал не повышать

Петиция адресована Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, спикерам Госдумы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.

В петиции, созданной по инициативе Общероссийского объединения профсоюзов Конфедерации труда России говорится, что граждане России, представители независимых профсоюзов и общественных организаций, считают, что "для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда могут быть решены иным путем".

"По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин. Реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии", - говорится в обращении.

Число проголосовавших каждый день увеличивается примерно на 150 тысяч человек. Вчера было почти 800 тысяч подписей.