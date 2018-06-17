Более миллиона россиян подписали петицию против повышения пенсионного возраста
17 июня 2018, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]
Более миллиона россиян подписали петицию против повышения пенсионного возраста. Обращение с призывом не повышать пенсионный возраст опубликовано на сайте change.org. На 14:45 мск 17 июня петицию подписали один миллион 33 686 человек.
Петиция адресована Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, спикерам Госдумы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.
В петиции, созданной по инициативе Общероссийского объединения профсоюзов Конфедерации труда России говорится, что граждане России, представители независимых профсоюзов и общественных организаций, считают, что "для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда могут быть решены иным путем".
"По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин. Реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии", - говорится в обращении.
Число проголосовавших каждый день увеличивается примерно на 150 тысяч человек. Вчера было почти 800 тысяч подписей.
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