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Юлия Капкова стала первым зампредом движения «За возрождение Урала»

15 июня 2018, 10:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Около 170 участников южноуральского движения «За возрождение Урала» проголосовали за то, чтобы первым зампредом организации стала Юлия Капкова.  Заседание прошло сегодня, 15 июня.

Отметим, что председателем организации является глава региона Борис Дубровский. Кроме того, на повестке дня стояли вопросы, которые были связаныс развитием движения «За возрождение Урала», а также его дальнейшей работой. 

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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Статистика удручает – всего 10 процентов молодежи делится важными новостями со своими бабушками и дедушками. Остальные предпочитают сидеть в соцсетях, однако не прочь пообщаться с любимыми бабулями и дедулями хотя бы в виртуальном мире. Для того, чтобы объединить поколения, компания Tele2 решила запустить социальный проект «Добавь бабушку в друзья». >>

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Владимир Бурматов сдал свою кровь 14.06 13:39

Сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный День донора. Депутат Госдумы Владимир Бурматов решил помочь пополнить банк крови и сдал ценнейший ресурс на мобильной станции переливания Центра крови. >>
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Глава Челябинской области Борис Дубровский договорился о сотрудничестве с партнерами из Китая - президентом компании China Railway Group Ltd Чжан Цзунъянем – договор о сотрудничестве. Переговоры завершились в рамках визита южноуральской делегации в Китай на прошлой неделе, 9-10 июня. >>

//Новости Гнездо.ру

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Челябинская область появится на "Сказочной карте России"

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В Курчатовском районе поздравили лучших соцработников

В Курчатовском районе поздравили лучших соцработников 13.06 12:27

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Новые пакетные предложения РКО разработаны специально для представителей малого и среднего бизнеса. Открывая расчетный счет в Челиндбанке, клиент сможет выбрать один из  пакетов услуг РКО: «Стартовый», «Дистанционный» или «Торговый». >>

Борис Дубровский прокомментировал итоги прямой линии президента России 13.06 09:16

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Анатолий Литовченко: нельзя навязывать платные обследования

Анатолий Литовченко: нельзя навязывать платные обследования 09.06 15:22

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Несколько маленьких симпатичных ёлочек сотрудники редакций посадили в саду ШОС и БРИКС на площади Ярославского, напротив оперного театра. Идейным вдохновителем и мотором акции выступает проект «Зеленый театр». >>

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Борис Дубровский прокомментировал итоги прямой линии президента России 08.06 14:48

Глава Южного Урала Борис Дубровский прокомментировал итоги "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. >>

Владимир Бурматов: топ тем Путина - самые серьезные проблемы нашего общества 08.06 14:47

Депутат Госдумы Владимир Бурматов прокомментировал информацию, которую в течение 4.5 часов обсуждал с жителями России президент страны Владимир Путин. >>
В Металлургическом районе соцработников поздравили на праздничном концерте

В Металлургическом районе соцработников поздравили на праздничном концерте 08.06 14:36

Вчера, 7 июня, в Металлургическом районе Челябинска состоялся праздничный концерт, посвященный Дню социального работника. Он прошел во дворце культуры ПАО «ЧМК». >>

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Анатолий Литовченко добился дополнительных средств для школы по боксу в Копейске

Анатолий Литовченко добился дополнительных средств для школы по боксу в Копейске 08.06 12:59

Копейская муниципальная школа олимпийского резерва по боксу, которая была основана в 1946 году и выпустила 80 мастеров спорта, получит дополнительные деньги на развитие. Средства из областного бюджета помог «выбить» на свой Коркинский избирательный округ парламентарий Анатолий Литовченко. >>
Владимир Бурматов обсудил с главой Минприроды законопроекты по экологии

Владимир Бурматов обсудил с главой Минприроды законопроекты по экологии 08.06 11:51

Депутат Государственной думы Владимир Бурматов обсудил с главой федерального Минприроды Дмитрием Кобылкиным приоритетные для нашего региона вопросы охраны и улучшения экологии. >>

Энергетики ОАО «МРСК Урала» обсудили энергетическую безопасность Южного Урала 08.06 10:45

Они собрали внеочередное заседание Штаба и Межведомственную комиссию по оплате за электроэнергию в правительстве региона. >>
Анатолий Литовченко поддержал клуб пенсионеров

Анатолий Литовченко поддержал клуб пенсионеров 07.06 15:06

Депутат Государственной думы Анатолий Литовченко пообщался с членами клуба «80+» и наметил планы на ближайшее время. Оказалось, что участникам клуба суммарно более 4 тысяч лет. >>

В Челябинске начался Национальный конгресс по недвижимости 07.06 14:08

В Челябинске сегодня, 7 июня, начинается 22-й Национальный конгресс по недвижимости — крупнейшее отраслевое событие, в котором примут участие все крупнейшие специалисты отрасли. >>

Металлургический район достойно выступил на городском фестивале спорта и ГТО 07.06 14:03

Сегодня, 7 июня, команда администрации Металлургического района приняла участие в летнем фестивале «Физкультурно-спортивного комплекса ГТО-2018». >>

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