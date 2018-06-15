Юлия Капкова стала первым зампредом движения «За возрождение Урала»

Около 170 участников южноуральского движения «За возрождение Урала» проголосовали за то, чтобы первым зампредом организации стала Юлия Капкова. Заседание прошло сегодня, 15 июня.

Отметим, что председателем организации является глава региона Борис Дубровский. Кроме того, на повестке дня стояли вопросы, которые были связаныс развитием движения «За возрождение Урала», а также его дальнейшей работой.