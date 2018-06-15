//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Анастасия Волочкова сообщила, что снова влюблена
- Фанаты "Игры престолов" оценили тату Софи Тернер с намеком на финал фильма
- В бракоразводном процессе Джоли и Питта назревает очередной скандал
- Новые фото Брэда Питта огорчили его поклонников
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Юлия Капкова стала первым зампредом движения «За возрождение Урала»
15 июня 2018, 10:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Около 170 участников южноуральского движения «За возрождение Урала» проголосовали за то, чтобы первым зампредом организации стала Юлия Капкова. Заседание прошло сегодня, 15 июня.
Отметим, что председателем организации является глава региона Борис Дубровский. Кроме того, на повестке дня стояли вопросы, которые были связаныс развитием движения «За возрождение Урала», а также его дальнейшей работой.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Генеральная репетиция Бажовского фестиваля прошла в селе Демарино 12:16
Южный Урал стал вторым в рейтинге доступности информации для бизнеса 10:35
Юлия Капкова стала первым зампредом движения «За возрождение Урала» 10:32
Tele2 подключает людей старшего поколения к общению в соцсетях 09:53
Анатолий Лобко: "Работа мэром Миасса для меня – очень интересный проект" 14.06 14:29
//Новости МирТесен
Свалку в Челябинске закроют полностью за два месяца 14.06 13:47
Владимир Бурматов сдал свою кровь 14.06 13:39
Уральскую ВСМ будут строить китайцы 14.06 12:15
//Новости Гнездо.ру
Челябинская область появится на "Сказочной карте России" 14.06 10:04
Евгения Тефтелева вызвали в Москву 13.06 14:52
В Аргаяшском районе повышено качество электроснабжения 13.06 14:47
//Новости Redtram
В Курчатовском районе поздравили лучших соцработников 13.06 12:27
Челиндбанк вводит новые пакеты услуг РКО 13.06 09:44
Борис Дубровский прокомментировал итоги прямой линии президента России 13.06 09:16
//Новости ADWILE
Анатолий Литовченко: нельзя навязывать платные обследования 09.06 15:22
У изданий медиахолдинга «Гранада Пресс» в Челябинске появились именные деревья 09.06 11:06
Металлургический район получил два диплома за победу в конкурсе «Чистый город» 09.06 10:15
Борис Дубровский прокомментировал итоги прямой линии президента России 08.06 14:48
Владимир Бурматов: топ тем Путина - самые серьезные проблемы нашего общества 08.06 14:47
В Металлургическом районе соцработников поздравили на праздничном концерте 08.06 14:36
//Новости партнеров
Анатолий Литовченко добился дополнительных средств для школы по боксу в Копейске 08.06 12:59
Владимир Бурматов обсудил с главой Минприроды законопроекты по экологии 08.06 11:51
Энергетики ОАО «МРСК Урала» обсудили энергетическую безопасность Южного Урала 08.06 10:45
Анатолий Литовченко поддержал клуб пенсионеров 07.06 15:06
В Челябинске начался Национальный конгресс по недвижимости 07.06 14:08