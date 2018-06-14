Как нас будут охранять во время Чемпионата мира

По словам ветерана российских спецслужб полковника в отставке Анатолия Петровича НОВИКОВА, ещё в мае спецслужбы России переведены на особый режим работы. Отменены все отпуска. Выходные для оперативных сотрудников стали большой редкостью.



Никогда ещё в нашу страну не въезжало столько людей со всего света без виз. Попробуй уследи за каждым иностранцем с паспортом болельщика. А ведь среди них могут оказаться террористы и провокаторы. Как не допустить терактов на наших стадионах во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года? Большинство мер, естественно, не для чужих глаз и ушей. Они под грифом «Секретно». Но кое о чём всё же можно рассказать.



Задолго до мундиаля возобновлена деятельность международной рабочей группы по обеспечению безопасности крупных спортивных мероприятий. Такое решение было принято на прошедшем в Ярославле совещании руководителей спецслужб 64 государств. Именно такая группа работала во время Олимпиады в Сочи и по словам директора ФСБ РФ Александра Бортникова предотвратила ряд террористических атак на олимпийские объекты, которые готовились.



В последнее время в России не раз проходили крупные международные мероприятия. И всегда на них были задействованы большие силы. Причём не только спецслужб. Так, во время саммита в Петербурге боевое дежурство в воздухе нёс 21 истребитель российских ВВС. Всего обеспечивали безопасность во время встречи в верхах около 100 тысяч человек, в том числе более 5 тысяч военнослужащих Минобороны. На безопасность Олимпийских игр в Сочи было потрачено около 2 млрд долларов – в 2 раза больше, чем в Ванкувере. Тогда кадровый состав только сочинской полиции увеличили до 25 тыс. человек.



Полковник Новиков рассказал, что теперь спецтехника позволяет российским профи проверять документы и вещи всех без исключения, кто заходит на территорию спортивных мероприятий без всякого дискомфорта для посетителей. Ещё одно важное российское ноу-хау – профилактика пространства силами кинологов, прошедших соответствующую специальную подготовку со своими служебными собаками. – И всё же на технику надейся, но сам – не плошай! – закончил свой рассказ о технических новинках Анатолий Петрович.



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