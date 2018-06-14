Ивестный российский адвокат проиграл собственный иск к малолетней дочери

Александр Добровинский - один из самых дорогих и успешных адвокатов в стране проиграл иск к собственной малолетней дочери. Добровинский всегда брался за скандальные и громкие дела, он выигрывал судебные иски для Юлии Барановской, Анастасии Волочковой, Владимира Слуцкера, Филиппа Киркорова, а вот собственный процесс против девятилетней Полины, положил известного адвоката на обе лопатки.

Несколько лет назад он подарил дочери элитную недвижимость, но десятую часть квартиры оставил себе. Теперь же знаменитый адвокат через суд добивается возможности жить в этих самых апартаментах. Оказалось, что Добровинский официально не женат, но у него есть две дочери от гражданского брака, с которыми он жить не хочет. А хочет он жить в квартире с девочкой от женщины, с которой также давно уже близких отношений не имеет. Вот с ними и судится успешный адвокат. И судится, как оказалось, совсем не успешно.

«Никулинский суд Москвы по этому сложному делу решил проводить слушания в закрытом режиме, поскольку речь идет об интересах несовершеннолетней. На очередном заседании, на которое явился сам "мэтр" в сопровождении представителей, суд признал иск Добровинского несостоятельным и отклонил его в полном объеме. Кажется, до сих пор Добровинский никому не проигрывал, а тут потерпел фиаско», – рассказал знакомый с ситуацией источник журналистам Dni.Ru.

Будет ли оспаривать проигравший решение районного суда пока не известно.