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Чаплин рассказал о спортивных увлечениях Патриарха Кирилла
13 июня 2018, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Русской православной церкви Кирилл, как и многие другие люди, интересуется спортом, рассказал «Аргументам недели» протоиерей Всеволод Чаплин. По его словам, Патриарх, вероятнее всего, посмотрит часть матчей стартующего в четверг чемпионата мира по футболу.
Чаплин добавил, что Кирилл каждый день занимается физическими упражнениями. Предстоятель РПЦ уверен, что они помогают держать себя в тонусе, отметил собеседник издания.
Ранее в среду сообщалось, что Всеволод Чаплин пригласил участников и гостей мирового футбольного первенства посетить православные храмы. По словам Чаплина, их двери открыты для приехавших в Россию иностранцев.
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