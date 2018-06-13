Чаплин рассказал о спортивных увлечениях Патриарха Кирилла

Глава Русской православной церкви Кирилл, как и многие другие люди, интересуется спортом, рассказал «Аргументам недели» протоиерей Всеволод Чаплин. По его словам, Патриарх, вероятнее всего, посмотрит часть матчей стартующего в четверг чемпионата мира по футболу.

Чаплин добавил, что Кирилл каждый день занимается физическими упражнениями. Предстоятель РПЦ уверен, что они помогают держать себя в тонусе, отметил собеседник издания.

Ранее в среду сообщалось, что Всеволод Чаплин пригласил участников и гостей мирового футбольного первенства посетить православные храмы. По словам Чаплина, их двери открыты для приехавших в Россию иностранцев.