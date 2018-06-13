Всеволод Чаплин пригласил участников ЧМ-2018 в православные храмы
13 июня 2018, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]
Для участников и гостей чемпионата мира по футболу открыты все храмы Русской православный церкви. Об этом в интервью «Аргументам недели» заявил протоирей Всеволод Чаплин.
По словам собеседника издания, священники будут общаться с иностранцами. Представители РПЦ намерены познакомить их с православием, которое является единственной истиной, отметил Чаплин.
Мировое футбольное первенство стартует в России завтра. Ранее в среду сообщалось о прогнозе на турнир, который дал португальский тренер Жозе Моуриньо. Специалист назвал в числе фаворитов ЧМ-2018 команду, представляющую его страну, а также сборные Аргентины, Бразилии и Германии.
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