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Всеволод Чаплин пригласил участников ЧМ-2018 в православные храмы

13 июня 2018, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Всеволод Чаплин пригласил участников ЧМ-2018 в православные храмы
фото: globallookpress.com

Для участников и гостей чемпионата мира по футболу открыты все храмы Русской православный церкви. Об этом в интервью «Аргументам недели» заявил протоирей Всеволод Чаплин.

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Мировое футбольное первенство стартует в России завтра. Ранее в среду сообщалось о прогнозе на турнир, который дал португальский тренер Жозе Моуриньо. Специалист назвал в числе фаворитов ЧМ-2018 команду, представляющую его страну, а также сборные Аргентины, Бразилии и Германии.

 

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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