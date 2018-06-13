Крымский эксперт: Пропасть между Россией и Украиной только увеличивается

В отношениях между Россией и Украиной произошел окончательный слом, и существующая пропасть между двумя государствами только увеличивается, пишут "Аргументы недели-Крым".

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил социолог Евгений КОПАТЬКО, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

«Нравится нам это или нет, но государство Украина сформировалось как антирусский проект, оно состоялось… Сейчас происходит углубление пропасти между Россией и Украиной. Надолго это или нет? Полагаю, в украинско-российских отношениях произошел окончательный слом. Если что-то и будет, это будет нечто другое. В ту воду мы во второй раз уже точно не войдем», – убежден эксперт.

По его словам, украинские власти выполнили практически все задачи по становлению Украины как антироссийского проекта. Так, на данный момент идет «дозачистка» политического поля от оппозиционных нынешнему киевскому режиму сил. Кроме того, Украина находится в абсолютном фарватере политики США, и эта связь только усиливается.

«Это процесс очень надолго. Конфликт между самыми близкими родственниками – самый болезненный и самый затяжной. К тому же, в этот процесс постоянно вмешиваются третьи лица, и по факту это не идет на пользу ни Украине, ни России», – констатирует КОПАТЬКО.

По его словам, первым этапом решения этой проблемы должно стать налаживание прямого диалога между элитами двух государств и устранение из этого процесса «третьих лиц».