В Интернете опубликована видеозапись с места аварии в Орловской области

В Интернете опубликована видеозапись с места аварии в в Орловской области на железнодорожном переезде, где столкнулись автобус с людьми и грузовой поезд. От удара поезда автобус перевернулся и упал в кювет в нескольких метрах от дороги и переезда.

Вагоны поезда с рельсов не сошли. ДТП произошло сегодня утром на перегоне Лужки-Паньково в 20 километрах от областного центра. На регулируемом железнодорожном переезде столкнулись автобус ПАЗ и грузовой поезд. В результате ДТП четыре человека погибли, 12 пострадали. Авария произошла из-за выезда автобуса на запрещающий сигнал светофора.

Артисты ансамбля самодеятельности Лавровского сельского поселения и главы сельских поселений направлялись на праздник в честь 90-летия Орловского района.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.Организация проверки поручена Орловской транспортной прокуратуре, проводятся необходимые оперативные мероприятия.