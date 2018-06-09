Перспективы обмена заключёнными между Россией и Украиной оценил эксперт

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал тему обмена заключенными между Россией и Украиной, поднятую в телефонном разговоре Владимира Путина и Петра Порошенко. Путин и Порошенко поговорили по телефону

«Такая простая вещь, как договор об обмене пленными, тянется уже года три. Будем надеяться, что Порошенко в преддверии выборов захочет сделать что-то и процесс ускорится. Сейчас это разговор о политике и пиаре», - отметил Охрименко.

Эксперт признался, что не понимает, почему решение вопроса об обмене заключенных тянется так долго. Он подчеркнул актуальность этой темы, поднятой сегодня в телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина с украинским президентом Петром Порошенко в свете событий, связанных с журналистом Кириллом Вышинским, арестованным 15 мая в Киеве.

«Вышинский – обычный журналист. То, что он писал, может кому-то и не нравилось, но делать из него шпиона – это абсурд. Человек сидит ни за что. Надеюсь, что беседа Путина и Порошенко сможет решить эту проблему», - приводит слова эксперта RT.