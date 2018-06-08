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Матвиенко поддержала идею о выделении выходного для диспансеризации
8 июня 2018, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает инициативу о предоставлении выходного дня для россиян на прохождение диспансеризации. Законопроект об этом Госдума рассматривает уже второй год.
Это связано с тем, что были назначены дополнительные консультации.
По мнению Матвиенко, это будет мотивировать граждан проверить свое здоровье. После проверки соего здоровья работник должен будет предоставить работодателю об этом справку.
"Надо воспитать культуру у наших людей — каждый должен заботиться о своем здоровье", - отметила спикер, добавив, что сознательность россиян пока на низком уровне.
Граждане России в будущем могут получить дополнительный выходной день. Соответствующую информацию в четверг предоставил глава Комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
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