Россияне могут получить дополнительный выходной
7 июня 2018, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]
Граждане России в будущем могут получить дополнительный выходной день. Соответствующую информацию в четверг предоставил глава Комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Речь идет об оплачиваемом выходном для прохождения диспансеризации. В настоящий момент законопроект о внесении данного изменения в Трудовой кодекс РФ находится в Госдуме на рассмотрении.
В интервью "Российской газете" Рязанский отметил, что ни в коем случае нельзя относиться к процессу диспансеризации с безразличием. Особенно это касается россиян старшего возраста.
Подчеркивается, что выходной для этих целей можно будет получить не чаще одного раза в три года.
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