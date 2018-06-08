Греф всю жизнь работать в Сбербанке не собирается
8 июня 2018, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не собирается всю жизнь работать в Сбербанке. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции. При этом он хочет быть клиентом учреждения до конца своих дней.
Греф является председателем Сбербанка с ноября 2007 года, ранее он занимал должность министра экономического развития и торговли России.
Глава Сбербанка Герман Греф сделал важное заявление в рамках пленарной сессии Международного финансового конгресса. По его мнению, залоговое кредитование в Российской Федерации может "умереть".
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес