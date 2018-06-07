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Греф: залоговое кредитование в России "умрет"
7 июня 2018, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Сбербанка Герман Греф сделал важное заявление в рамках пленарной сессии Международного финансового конгресса. По его мнению, залоговое кредитование в Российской Федерации может "умереть".
Дело в том, что банки страны все еще не могут придумать эффективных и адекватных механизмов кредитования цифровых компаний, передает РИА "Новости".
Греф подчеркнул, что в этой сфере главными активами являются системы менеджмента, управления, а также бизнес-модели и непосредственно мозги. Ничего из этого к настоящему моменту брать в залог не научились, поэтому данный вызов для банковского сектора является крайне серьезным.
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