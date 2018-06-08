Земфире запретили давать концерты во время чемпионата мира по футболу

В пятницу стало известно, что российской певице Земфире запретили давать концерты во время проведения чемпионата мира по футболу. Выступления артистки отменены в Калининграде и Нижнем Новгороде.

В объявлении, которое сегодня появилось на официальном сайте артистки говорится, что команда Земфиры получила категорический запрет на проведение концертов во время ЧМ-2018.

Уточняется, что ранее организаторы выступлений певицы встречались с представителями регионов, а также сотрудниками силовых ведомств и подписали ряд необходимых соглашений, однако все равно не получили право на проведения культурно-массовых мероприятий с участием знаменитости.

Напомним, ранее певице Юлии Чичериной запретили выступать перед болельщиками в Ростове-на-Дону.