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Земфире запретили давать концерты во время чемпионата мира по футболу
8 июня 2018, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу стало известно, что российской певице Земфире запретили давать концерты во время проведения чемпионата мира по футболу. Выступления артистки отменены в Калининграде и Нижнем Новгороде.
В объявлении, которое сегодня появилось на официальном сайте артистки говорится, что команда Земфиры получила категорический запрет на проведение концертов во время ЧМ-2018.
Уточняется, что ранее организаторы выступлений певицы встречались с представителями регионов, а также сотрудниками силовых ведомств и подписали ряд необходимых соглашений, однако все равно не получили право на проведения культурно-массовых мероприятий с участием знаменитости.
Напомним, ранее певице Юлии Чичериной запретили выступать перед болельщиками в Ростове-на-Дону.
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